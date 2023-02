Aujourd'hui, nous vous proposons une sélection d'ordinateurs portables à prix réduit. Ces appareils nous épaulent au quotidien et sont rapidement devenus indispensables au travail et aux loisirs. Il y en a pour tous les prix et toutes les utilisations et ce qui les différencie, c'est essentiellement le matériel embarqué.

Commençons avec le PC portable gaming HP Omen 15-en1026nf. Cet ordinateur portable est doté d'un écran 15,6" Full HD rafraichi à 144 Hz. Doté d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H et de 16 Go de RAM en DDR4, il vous permettra de travailler sans problèmes ou bien jouer. Sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 avec 6 Go de GDDR6 dédiée vous permettra d'avoir un gameplay fluide et de faire du montage vidéo sans perdre de temps. Grâce au disque SSD de 512 Go qui est installé dans ce petit monstre, vous chargerez vos logiciels, applications et jeux en un clin d'œil.

Ce PC portable gaming HP Omen 15-en1026nf est vendu 1099,99 € au lieu de 1599,99 € prix conseillé soit une remise de 31% chez Rue du commerce. Livraison à partir de 2,99 € sous 1 jour.





D'autres PC portables sont également à prix réduit à savoir :







