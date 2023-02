Aujourd'hui, nous vous avons fait une sélection des meilleurs bons plans proposés par la Fnac. Vous y trouverez des offres sur une multitude de rayons à des prix toujours plus bas.

Commençons avec la trottinette électrique Alienwheel AWS8 pro. Cet engin de mobilité a une vitesse maximale de 25 km/h et un moteur d'une puissance de 300W. Son design minimaliste et sa conception "safe" vous donneront une multitude de possibilités grâce à son faible poids, plus que maitrisé, de 14 kg. Entièrement pliable, vous n'aurez aucun souci quant au stockage et, une fois arrivé au boulot, vous pourrez monter les escaliers avec celle-ci dans les mains (les escaliers, c'est bon pour la santé).

Cette trottinette électrique Alienwheel AWS8 pro est vendue 239,97 € au lieu de 599,99 € soit 60% de réduction + 29,99 € de livraison sous 10 jours.

D'autres trottinettes électriques sont également en promotion à savoir :

Et d'autres offres dans d'autres domaines sont également disponibles :

PC portable

Smartphone

Image

Aspirateur





