Pour bien commencer la journée, nous allons vous présenter un TOP 3 des offres du jour. Commençons avec la Console Sony PlayStation 5 Edition Standard 825 Go. La PS5 est une console de salon qui supporte le Blu-Ray. Cette machine succède à la PS4 et embarque, avec elle, une toute nouvelle architecture matérielle avec un CPU Octa-Core AMD cadencé à 3,5 GHz accompagnés de 16 Go de RAM GDDR6 et d'un GPU AMD RDNA 2. La PS5 propulse la marque Sony dans le monde des consoles haut de gamme et next gen.

Cette Console Sony PlayStation 5 Edition Standard 825 Go est vendue 679,99 € au lieu de 999,99 € soit 32% de remise immédiate chez Rakuten avec la livraison gratuite sous moins de 7 jours.

Continuons avec l'Apple iPhone 14 128 Go. Ce smartphone est équipé d'un écran de 6,1" Super Retina. Le mobile possède une puce A15 Bionic avec 128 Go d'espace de stockage (ROM). iOS 16 est installé sur le téléphone portable. Il est également doté d'un double appareil photo avec un objectif principal de 12 MP et d'une caméra avant avec TrueDepth pour le focus automatique. Ce smartphone est compatible 5G et affiche 20 heures d'autonomie.

Ce smartphone Apple iPhone 14 128 Go est vendu 829 € au lieu de 1019 € soit 18% d'économie chez Rakuten avec la livraison gratuite sous 3 jours.

Et terminons ce TOP 3 avec le casque gamer sans fil Logitech G733 LIGHTSPEED. Cet outil, indispensable à toute personne jouant aux jeux vidéo, possède une batterie au ‎lithium polymère offrant une autonomie de 29 heures. Sa portée est de 20 mètres, largement suffisants pour se déplacer sans décoller la tête du casque. Sa technologie BLUE VO!CE éclaircit le son et le microphone intégré filtre votre voix à la perfection, fini la saturation !

Ce casque gamer sans fil Logitech G733 LIGHTSPEED est vendu 119 € au lieu de 159 € soit 25% de réduction chez Amazon, avec la livraison gratuite en 2 jours.





Et n'oubliez pas de consulter notre bon plan sur la précommande du Honor Magic5 Lite avec une montre connectée Band 7 offerte et bien d'autres ainsi que nos promos sur les disques SSD (Samsung, Crucial, WD, etc...) jusqu'à -48%.