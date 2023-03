Commençons avec le PC portable Samsung Galaxy Chromebook2 360 XE520QEA-KB1FR. Ce laptop possède un écran de 12,4 pouces TFT tactile. Il est doté d'un processeur Intel Celeron N4500 et de 4 Go de RAM. Fonctionnant sous ChromeOS, il vous accompagnera tout au long de la journée et remplira avec succès toutes les tâches que vous lui demanderez. Son disque de stockage SSD est de 64 Go.

Ce PC portable Samsung Galaxy Chromebook2 360 XE520QEA-KB1FR est vendu 219,99 € au lieu de 399,99 € soit 45% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison est à 1,99 € sous 14 jours.

