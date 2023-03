Aujourd'hui, le commerçant Cdiscount nous propose non pas une mais bien 4 opérations spéciales. Dans le but de nous offrir toujours plus de réduction, ce très ancien commerçant est toujours d'attaque. Nous allons vous décrire les modalités de chacune d'entre elles.

Opération Mario Day

Cette opération consiste à accompagner une campagne mondiale et Cdiscount met à l’honneur les plus gros titres de la licence disponibles sur la console Nintendo Switch à savoir :

Vous retrouverez tous les autres articles disponibles sur ce lien.





Opération 72h de l'aspiration

Bons plans sur 2 offres d'aspirateurs balai. Ce sont des références de bonne qualité à prix attractifs :

avec ici tous les produits concernés.





Opération remise en forme

L'opération "Remise en forme" offre -60 € dès 120 € d'achat sur une sélection d’articles fitness : tapis de course, vélo d’appartement, etc… avec le code 60SPORT120. Voici quelques exemples :

et la page dédiée est là.





Opération promo Garmin

Bons plans sur 3 montres connectées Garmin jusqu’à lundi matin. Ce sont de bonnes références avec des prix canon à savoir :



Et n'oubliez pas de consulter nos offres sur les meilleurs claviers de frappe et mécaniques (gaming) en promo ainsi que notre TOP 3 du jour avec un Google Pixel 7 Pro à -17%, une TV Samsung et un PC portable avec de bonnes remises.