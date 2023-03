Nous allons voir aujourd'hui deux types de claviers, pour deux utilisations à la fois similaires, mais aussi très différentes. Les claviers dits "de frappe" sont, le plus souvent, des claviers à course courte. Ils nécessitent d'appuyer suffisamment fort sur les touches et sont généralement lisses (type chiclet).

À contrario, les claviers dits "mécaniques" ont plutôt des touches hautes, qui possèdent une course plus importante et sont, le plus souvent, destinés aux gamers. En plus du bruit qu'ils génèrent, ils nécessitent un appui plus léger, mais avec un déplacement de doigt plus important. Ces claviers ont généralement des touches incurvées et, pour le style, un rétroéclairage souvent RGB.

Nous allons ici vous présenter quelques modèles de chacun de ces types de claviers, en sachant qu'il en existe d'autres, plus spécifiques et adaptés à une plus petite part de la population. Tout en sachant qu'il existe des déclinaisons filaires et sans fil.

Commençons avec un grand classique, le clavier rétroéclairé sans fil Logitech MX Keys Plus avec repose-poignets. Ce clavier, de type chiclet, offre une frappe douce et ergonomique grâce à ses touches concaves. Sa course faible vous permet d'écrire tout au long de la journée avec un minimum de fatigue. Ce keyboard possède une batterie de 1500 mAh qui vous octroie 10 jours d'autonomie avec rétroéclairage et jusqu'à 5 mois sans rétroéclairage.

Ce clavier rétroéclairé sans fil Logitech MX Keys Plus avec repose-poignets est vendu 99,99 € au lieu de 139,99 € soit 29% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite sous 48h pour les abonnés Prime.





Clavier de frappe

Clavier mécanique



