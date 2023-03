Commençons avec le smartphone Google Pixel 7 Pro. Ce téléphone portable est équipé d'un écran AMOLED de 6,7" avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Un capteur d'empreinte est caché sous l'écran. Propulsé par un SoC Google Tensor G2, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, il rendra votre téléphone fluide et rapide. Côté image, ce photophone possède un capteur photo de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu'un capteur telephoto de 48 MP. Le tout étant alimenté par une batterie de 5000 mAh avec possibilité de charge rapide à 30W.

Ce smartphone Google Pixel 7 Pro est vendu 750 € au lieu de 899 € soit 17 % de réduction chez Amazon. La livraison est prévue dès le lendemain, gratuitement pour les abonnés Prime.

Notons que le smartphone Google Pixel 7 est en vente à 618 € sur Aliexpress après application du code de réduction FRTS12.





Continuons avec la TV QLED Samsung QE75Q70BAT 75" 4K UHD. Ce téléviseur intelligent de 189 cm de diagonale possède la technologie Quantum HDR, ce qui vous donne une qualité d'image plus lumineuse et avec un contraste plus important que le SDR. Sa télécommande vous permet de gérer entièrement votre moniteur.

Cette TV QLED Samsung QE75Q70BAT 75" 4K UHD est vendue 1299 € au lieu de 1999 € soit 35% de remise immédiate chez Fnac. La livraison est gratuite sous 5 jours ouvrés.





Et terminons ce TOP 3 avec le PC portable HP Pavilion Gaming 15-ec2015nf. Cet ordinateur portable possède un écran de 15,6" FHD IPS 144Hz à une définition de 1920 x 1080 px. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H et de 16 Go de mémoire vive (RAM). Sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 vous permettra de jouer aux derniers jeux sans soucis. Ce PC portable est livré sous Windows 11, préinstallé sur son disque SSD NVMe de 512 Go.

Ce PC portable HP Pavilion Gaming 15-ec2015nf est vendu 749,99 € au lieu de 999,99 € soit 25% de réduction chez Rue du commerce. La livraison coute 2,99 € et est prévue pour le lendemain.





Et n'oubliez pas de consulter notre duel entre les forfaits 200 Go Red by SFR et B&You à moins de 16 € ainsi que nos promotions sur les Ultrabook, TV, trottinettes électriques et jardin connecté.