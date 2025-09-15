Sorti le 11 septembre, Borderlands 4 a connu un lancement paradoxal. D'un côté, un succès commercial foudroyant, signant le meilleur démarrage de la saga sur Steam avec plus de 200 000 joueurs simultanés.

De l'autre, une avalanche d'évaluations négatives qui a fait chuter son score à "moyen". La raison de ce mécontentement ? Une optimisation technique désastreuse sur PC, qui transforme l'expérience de jeu en un véritable parcours du combattant pour une grande partie de la communauté.

Quels sont les problèmes qui gâchent la fête sur PC ?

Les témoignages des joueurs sur Steam dressent un portrait peu flatteur de la version PC. Les critiques font état de plantages récurrents, de saccades incessantes et d'une optimisation aux abonnés absents, même sur des configurations très musclées.

Pour beaucoup, lancer le jeu relève déjà de l'exploit. Ces soucis de performance ont un impact direct sur la perception du titre, au point que certains fans de la première heure recommandent de ne pas acheter le jeu en l'état, le qualifiant de "victime de l'Unreal Engine 5" ou de "Crashland 4".

Denuvo et Unreal Engine 5 : les coupables désignés ?

Dans les avis des joueurs, deux noms reviennent en boucle pour expliquer ce fiasco technique. Le premier est Denuvo, un logiciel de protection anti-piratage (DRM) tristement célèbre pour sa tendance à dégrader les performances des jeux qu'il est censé protéger.

Ce n'est pas la première fois qu'il est pointé du doigt, des cas similaires ayant été observés sur des titres comme Resident Evil Village ou Doom Eternal. L'autre suspect est l'Unreal Engine 5. Si le moteur de jeu d'Epic Games permet des prouesses graphiques, sa puissance se paie souvent par une grande gourmandise en ressources, rendant l'optimisation particulièrement ardue.

Cependant, imputer toute la faute au moteur serait une erreur : si des jeux comme Final Fantasy XVI ont souffert de problèmes similaires, d'autres titres comme Fortnite prouvent qu'une optimisation soignée permet d'obtenir un résultat fluide et stable.

Quelle est la réaction de Gearbox et que peuvent espérer les joueurs ?

Face à la grogne, Gearbox Software semble prendre la mesure du problème. Le studio a été très réactif, répondant à de nombreuses évaluations négatives sur Steam pour assurer aux joueurs que leurs retours sont pris en compte et qu'une enquête est en cours.

Cette communication directe est un signe encourageant. Le succès commercial du jeu devrait logiquement pousser le studio à déployer rapidement des correctifs pour redresser la barre. Malheureusement, ce type de lancement chaotique sur PC est devenu une tendance lourde pour les grosses productions, où la version ordinateur semble parfois être la dernière roue du carrosse en matière de finition.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu est-il affecté par des problèmes sur consoles (PS5, Xbox) ?

Bien que quelques bugs mineurs aient été signalés sur consoles, les problèmes massifs de plantages et de performance semblent très majoritairement concentrés sur la version PC. Les versions PS5 et Xbox Series offrent une expérience beaucoup plus stable à l'heure actuelle.

Qu'est-ce que le DRM Denuvo et pourquoi est-il si controversé ?

Denuvo est une technologie de gestion des droits numériques (DRM) conçue pour empêcher le piratage des jeux. Cependant, elle est très critiquée car elle fonctionne en arrière-plan et consomme des ressources système, ce qui peut entraîner une baisse des performances (saccades, temps de chargement plus longs) pour les joueurs ayant légalement acheté le jeu.

Un correctif est-il officiellement annoncé par Gearbox ?

Gearbox n'a pas encore annoncé de date pour un patch, mais leurs réponses actives sur Steam confirment qu'ils sont au travail. Les joueurs peuvent s'attendre à des mises à jour dans les semaines à venir pour résoudre les problèmes les plus urgents.