Le lancement de Borderlands 4 est un cas d'école. D'un côté, un succès commercial fulgurant avec un pic de plus de 300 000 joueurs simultanés sur Steam, pulvérisant les records de la franchise.

De l'autre, une avalanche d'évaluations "mitigées" qui dénoncent une optimisation technique désastreuse. Plantages, saccades et performances en berne, même sur des configurations haut de gamme, ont transformé l'enthousiasme en frustration pour de nombreux fans.

Et la communication de crise du patron de Gearbox, Randy Pitchford, n'a fait que jeter de l'huile sur le feu.

Quelle est la défense de Randy Pitchford face aux critiques ?

Plutôt que d'adopter un ton conciliant, Randy Pitchford a choisi la confrontation directe sur les réseaux sociaux.

Selon lui, le jeu est "sacrément optimal" et les joueurs doivent simplement "accepter la réalité de la relation entre leur matériel et le logiciel". Il martèle que les joueurs PC disposent des outils nécessaires (réglages graphiques, DLSS) pour trouver le bon équilibre et qu'il est illusoire d'attendre une fluidité parfaite en 4K avec les paramètres au maximum sur des machines qui ne sont pas de dernière génération.

Ses déclarations les plus controversées ? "Borderlands 4 est un jeu premium fait pour des joueurs premium" et un sarcastique "codez votre propre moteur et montrez-nous comment faire" adressé à un critique.

Rappelons que lorsque les rumeurs évoquaient le prix du jeu au delà des 80$, le PDG de Gearbox n'avait pas hésité à dire qu'"un vrai fan trouvera un moyen"...

Quelles sont les causes techniques possibles de ces problèmes ?

Derrière les déclarations fracassantes du PDG, deux suspects sont pointés du doigt par la communauté. Le premier est le moteur Unreal Engine 5, réputé pour sa puissance mais aussi pour sa gourmandise si l'optimisation n'est pas au rendez-vous.

Cependant, de nombreux autres titres tournent parfaitement sous UE5, ce qui suggère que le problème vient davantage du développement spécifique de la version PC de Borderlands 4 que du moteur lui-même. L'autre coupable désigné est le très controversé DRM Denuvo, un système anti-piratage souvent accusé par les joueurs d'impacter négativement les performances des jeux qui l'intègrent.

Comment Gearbox compte-t-il redresser la barre ?

Au-delà des sorties médiatiques de son patron, Gearbox semble prendre la mesure du problème. Le studio a publié un guide d'optimisation sur Steam et ses équipes répondent activement à de nombreuses évaluations négatives.

Pitchford lui-même, tout en minimisant l'ampleur du phénomène (évoquant moins de 0,01 % de "problèmes de performance valides" signalés au support client), a confirmé que des correctifs étaient en cours de développement pour les "quelques vrais problèmes" qui affectent un "très, très petit pourcentage d'utilisateurs".

Il ne reste plus qu'à espérer que ces mises à jour arrivent rapidement pour permettre à l'ensemble de la communauté PC de profiter du jeu dans de bonnes conditions.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les problèmes de performance touchent-ils aussi les consoles ?

Les problèmes les plus sévères (plantages, saccades importantes) sont majoritairement rapportés sur PC. Cependant, les joueurs sur consoles se plaignent également de l'absence d'un curseur pour le champ de vision (FOV), une option pourtant standard qui, selon certains, rend le jeu inconfortable voire nauséeux.

Randy Pitchford conseille d'utiliser le DLSS. Est-ce une bonne solution ?

Le DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia est une technologie d'upscaling par IA qui peut considérablement améliorer le nombre d'images par seconde. Pitchford a raison de la recommander comme un outil efficace pour optimiser les performances. Il a toutefois balayé les craintes sur la latence en affirmant que le jeu n'est "pas un FPS compétitif", un argument qui ne convainc pas tous les joueurs.

Dois-je attendre les patchs avant d'acheter le jeu sur PC ?

Si votre configuration est proche des spécifications minimales ou recommandées, il est probablement plus sage d'attendre que Gearbox déploie ses premiers correctifs majeurs. Si vous possédez un PC très haut de gamme, vous devriez pouvoir obtenir une expérience de jeu satisfaisante en ajustant les paramètres et en utilisant le DLSS, mais des problèmes peuvent tout de même survenir.