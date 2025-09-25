Alors que les joueurs PC essuient encore les plâtres d'un lancement techniquement chaotique, les possesseurs de Nintendo Switch 2 devront, eux, prendre leur mal en patience. Gearbox Software a annoncé le report de la version Switch 2 de Borderlands 4, initialement prévue pour le 3 octobre.

Une décision "difficile" selon le studio, qui ne donne aucune nouvelle fenêtre de sortie, laissant planer le doute sur l'avenir du titre sur la console hybride.

Pourquoi ce report soudain à quelques semaines de la sortie ?

La communication officielle de Gearbox Software évoque un besoin de "temps de développement et de polissage supplémentaire" afin de garantir "la meilleure expérience possible aux fans".

Le studio exprime également son "espoir" de mieux aligner cette sortie avec l'ajout futur des sauvegardes multiplateformes (cross-saves), une fonctionnalité très demandée par la communauté mais dont le calendrier reste flou. Ces raisons, bien que légitimes, peinent à masquer un contexte bien plus tendu pour le jeu.

Le lancement chaotique sur PC est-il la vraie raison ?

Difficile de ne pas faire le lien avec la sortie pour le moins mouvementée du jeu sur PC le 12 septembre. Malgré un succès commercial indéniable, le titre a été accueilli par une vague de critiques négatives sur Steam en raison de gros problèmes de performance, de plantages et d'une optimisation jugée catastrophique.

De plus, des rumeurs persistantes faisaient état de démonstrations peu convaincantes de la version Switch 2 lors des salons Gamescom et PAX West. L'accumulation de ces facteurs suggère fortement que le portage sur la console de Nintendo, moins puissante, nécessite un travail d'optimisation bien plus conséquent que prévu initialement.

Qu'advient-il des précommandes et quelle est la suite ?

Pour les joueurs ayant déjà acheté le jeu, les conséquences sont immédiates. Gearbox a confirmé que toutes les précommandes numériques sur le Nintendo eShop seraient annulées et remboursées automatiquement à partir du 26 septembre. Pour les versions physiques, les joueurs sont invités à se tourner vers leurs revendeurs respectifs.





Quant à l'avenir, c'est le grand flou. Le studio promet de communiquer une nouvelle date "une fois les plans entièrement ajustés", une formulation qui laisse la porte ouverte à un long délai, voire pire. Les fans de la franchise sur Switch 2 devront donc s'armer de patience, en espérant que ce report permette d'éviter un lancement aussi calamiteux que sur PC.

Foire Aux Questions (FAQ)

Une nouvelle date de sortie est-elle prévue ?

Non, le report est "indéfini". Gearbox n'a communiqué aucune nouvelle fenêtre de sortie et se contente d'indiquer qu'une mise à jour sera faite lorsque leurs plans seront finalisés.

Les sauvegardes cross-platform (cross-saves) sont-elles confirmées ?

Gearbox a déclaré "espérer" aligner la sortie Switch 2 avec l'arrivée des cross-saves. Cela confirme que la fonctionnalité est en développement, mais ne garantit ni sa présence au lancement sur Switch 2, ni une date précise pour son déploiement sur les autres plateformes.

Dois-je annuler ma précommande moi-même ?

Pour les précommandes numériques sur l'eShop, le processus d'annulation et de remboursement sera automatique à partir du 26 septembre, bien qu'il soit possible de le lancer manuellement dès maintenant. Pour une copie physique, vous devez contacter directement le magasin où vous avez effectué l'achat.