L'un des arguments en faveur de la voiture électrique concerne le coût du plein d'énergie, bien inférieur à celui des carburants fossiles. Cet avantage est toutefois malmené par la crise énergétique faisant suite au conflit ukrainien et à l'envolée des prix de l'électricité.

Pour éviter un coup d'arrêt provoqué par une forte hausse des tarifs aux bornes de recharge, le gouvernement avait envisagé dès la fin de l'année dernière d'intégrer les points de charge dans le cadre du bouclier tarifaire protégeant les Français contre une hausse massive du prix de l'électricité.

La mesure n'avait plus été évoquée depuis, faisant craindre des tarifs dissuasifs à court terme, mais les bornes de recharge électrique sont désormais bien intégrées dans le dispositif du bouclier tarifaire depuis le début du mois de février.

Le bouclier tarifaire pour toutes les bornes, privées et publiques

L'effet est également psychologique en essayant de ne pas effrayer les acheteurs potentiels et de maintenir l'effet de migration vers les véhicules électriques.

Les possesseurs de véhicules électriques profitaient déjà du bouclier tarifaire lorsqu'ils chargent depuis leur domicile mais la question des bornes publiques restaient en suspens et pouvaient même créer une inégalité entre ceux qui peuvent charger chez eux et ceux obligés de passer par des stations de charge.

Le bouclier tarifaire est mis en place jusqu'à la fin de l'année 2023 et devrait contribuer à freiner la hausse des tarifs du kWh, même si un contre-coup reste probable par la suite.

Il reste à déployer un réseau de bornes suffisant

Les opérateurs de stations de charge cherchent dès à présent des solutions pour optimiser l'utilisation des points de charge comme des tarifications modulables en fonction d'heures creuses de moindre fonctionnement.

✅ Engagement tenu ! Désormais toutes les bornes de recharge de véhicules électriques bénéficieront du bouclier tarifaire sur l’électricité. pic.twitter.com/hmcPGRiJlb — Agnès Pannier-Runacher ???? (@AgnesRunacher) February 6, 2023

Pour favoriser le marché des véhicules électriques, le gouvernement pousse au déploiement d'infrastructures de recharge et entend atteindre l'objectif de 100 000 bornes de charge publiques sur le territoire d'ici l'été.

Cette ambition aurait dû se matérialiser fin 2022 mais diverses contraintes (pénurie de composants, surcoûts des matières premières...) l'ont décalé de quelques mois. Parallèlement, grande distribution et constructeurs tentent de déployer des stations et d'en faire un produit d'appel, comme pour les stations-service mais l'Autorité de la Concurrence veille au grain et étudie les rouages de ce marché en construction avant d'émettre ses recommandations l'an prochain.