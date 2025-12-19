Jusqu'au 28 décembre, l'opération "Noël plein d'étincelles" de Boulanger met la tech ASUS à l'honneur. Profitez de remises exceptionnelles sur une sélection complète : PC portables puissants, écrans immersifs, périphériques (claviers, souris, casques) et même routeurs pour une connexion ultra-stable.
ASUS Vivobook S 15 OLED M5606KA-SH148W
Son écran OLED de 16 pouces au format 16:10 affiche une définition FHD+ de 1920 x 1200 pixels, offrant une immersion visuelle remarquable. Grâce à une luminosité de 300 nits, un pic HDR à 500 nits et une couverture de 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, il garantit des images riches, contrastées et fidèles, tout en préservant le confort visuel grâce à la certification TÜV Rheinland qui réduit significativement la lumière bleue.
Animé par le processeur Ryzen AI 7 350 à 8 cœurs et 16 threads, capable d’atteindre 5 GHz, ce Vivobook assure des performances fluides et réactives, renforcées par 32 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To.
Sa connectivité complète, avec ports USB 4.0 Type-C, HDMI 2.1 et lecteur microSD, s’accompagne du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.
Vous pouvez obtenir le ASUS Vivobook S 15 OLED à 1 099,99 € au lieu de 1 299,99 €, soit une remise de 15% chez Boulanger, avec en plus une remise supplémentaire de 100 € pour les adhérents.
Voici quelques autres produits ASUS proposés en ce moment à des prix intéressants chez Boulanger :
- Souris gaming sans fil ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition - Noir à 84,99 € (prix officiel 119,99 €) (ultra-légère, capteur optique ROG AimPoint 36 000 dpi, technologie sans fil ROG SpeedNova, connectivité trimode, micro-switches ROG, 5 boutons programmables, fonctions de réglage de profil synergique avec Aim Lab Settings Optimizer)
- Casque gaming sans fil ASUS ROG Pelta - Noir à 99,99 € (prix officiel 149,99 €) (connectivité tri-mode, technologie sans fil ROG SpeedNova, membranes ROG 50 mm plaquées titane, smicrophone à perche super large bande 10 mm, design léger, éclairage ASUS Aura Sync RGB)
- Écran portable ASUS ZenScreen MB166CR à 119,99 € (prix officiel 179 €) (15,6'' FHD, dalle IPS anti-reflet, USB Type-C, faible lumière bleue, détection automatique de la position avec mode portrait ou paysage, trépied intégré à l'arrière et béquille à 360°)
- Routeur WiFi 6 ASUS TUF Gaming RT-AX5400 à 125,99 € (max 4804 Mbps, 4 ports Ethernet, réseau maillé)
- Manette sans fil ASUS ROG Raikiri Pro à 129 € (prix officiel 169,99 €) (écran OLED, 4 boutons à l'arrière, gâchettes sélectionnables, convertisseur DAC ESS, sensibilité de joystick et courbes de réponse personnalisables, connectivité tri-mode USB-C filaire / 2,4 GHz / Bluetooth)
- Écran PC gaming ASUS VG249QML5A à 129,99 € soit -31% (24" FHD, dalle Fast IPS, 240Hz, 0,3 ms, HDR, 300 cd/m², 1000:1, G-Sync)
- Clavier gaming sans fil ASUS ROG Strix Scope II 96 - Noir à 149,99 € (prix officiel 229,99 €) (switches optiques ROG RX, touches ABS avec revêtement UV, taux d'interrogation 8000Hz et temps de réponse 0,125 ms, connectivité tri-mode, mousse d'insonorisation, bouton et molette multifonction, récepteur ROG Omni, 3 positions d'inclinaison et repose-poignet amovible)
- Casque gaming sans fil ASUS ROG Delta II - Noir à 184,99 € (prix officiel 259,99 €) (connectivité tri-mode avec ROG SpeedNova, membranes 50 mm plaquées titane, microphone à perche ultralarge bande 10 mm, DualFlow Audio, jusqu'à 110h d'autonomie, design léger, éclairage ASUS Aura Sync RGB)
- Écran PC gaming ASUS ROG STRIX XG27ACS à 199,99 € soit -20% (27'' WQHD 2560 x 1440, dalle Fast IPS, 180Hz, 1 ms, HDR, 350 cd/m², 1000:1)
