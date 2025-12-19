Jusqu'au 28 décembre, l'opération "Noël plein d'étincelles" de Boulanger met la tech ASUS à l'honneur. Profitez de remises exceptionnelles sur une sélection complète : PC portables puissants, écrans immersifs, périphériques (claviers, souris, casques) et même routeurs pour une connexion ultra-stable.

ASUS Vivobook S 15 OLED M5606KA-SH148W

Son écran OLED de 16 pouces au format 16:10 affiche une définition FHD+ de 1920 x 1200 pixels, offrant une immersion visuelle remarquable. Grâce à une luminosité de 300 nits, un pic HDR à 500 nits et une couverture de 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, il garantit des images riches, contrastées et fidèles, tout en préservant le confort visuel grâce à la certification TÜV Rheinland qui réduit significativement la lumière bleue.

Animé par le processeur Ryzen AI 7 350 à 8 cœurs et 16 threads, capable d’atteindre 5 GHz, ce Vivobook assure des performances fluides et réactives, renforcées par 32 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To.

Sa connectivité complète, avec ports USB 4.0 Type-C, HDMI 2.1 et lecteur microSD, s’accompagne du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.

Vous pouvez obtenir le ASUS Vivobook S 15 OLED à 1 099,99 € au lieu de 1 299,99 €, soit une remise de 15% chez Boulanger, avec en plus une remise supplémentaire de 100 € pour les adhérents.

Voici quelques autres produits ASUS proposés en ce moment à des prix intéressants chez Boulanger :

Souris gaming sans fil ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition - Noir à 84,99 € (prix officiel 119,99 €) (ultra-légère, capteur optique ROG AimPoint 36 000 dpi, technologie sans fil ROG SpeedNova, connectivité trimode, micro-switches ROG, 5 boutons programmables, fonctions de réglage de profil synergique avec Aim Lab Settings Optimizer)





