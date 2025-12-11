À 2 semaines des festivités, Boulanger dégaine une offre très intéressante pour les amateurs de high-tech. Cette vente flash, qui se termine demain, cible les rayons les plus prisés pour les fêtes : l'image (TV), le son (audio, enceintes) et le petit électroménager (cuisine, beauté, entretien).

➡️ Dès 200 € d'achat dans ces catégories, appliquez le code promo NOEL20 pour une remise immédiate de 20 €. Que vous visiez une nouvelle télévision 4K, une barre de son immersive ou un robot culinaire, c'est le moment de valider votre panier.

Découvrez ci-dessous une sélection d'articles bénéficiant de cette remise ⬇️

Téléviseurs

Son

Petit électroménager

Rendez-vous sur la page de la vente flash de Noël Boulanger pour découvrir toutes les TV, le petit électroménager et le son à prix réduit jusqu'à demain.

Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos du jour (realme Watch 5, Xiaomi TV Max 100 2025 et enceinte Tronsmart Bang Max) ainsi qu'aux Jours 2nde Vie de Darty, avec jusqu'à -30% sur le reconditionné jusqu'au 14 décembre.