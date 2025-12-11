À 2 semaines des festivités, Boulanger dégaine une offre très intéressante pour les amateurs de high-tech. Cette vente flash, qui se termine demain, cible les rayons les plus prisés pour les fêtes : l'image (TV), le son (audio, enceintes) et le petit électroménager (cuisine, beauté, entretien).
➡️ Dès 200 € d'achat dans ces catégories, appliquez le code promo NOEL20 pour une remise immédiate de 20 €. Que vous visiez une nouvelle télévision 4K, une barre de son immersive ou un robot culinaire, c'est le moment de valider votre panier.
Découvrez ci-dessous une sélection d'articles bénéficiant de cette remise ⬇️
Téléviseurs
- TV sur pied LED HD Thomson Go - 32HA4M44 - 32" à 479 € avec le code NOEL20 + 50 € remboursés par Thomson jusqu'au 06/01
- TV QLED Hisense 65E79Q PRO 4K 2025 - 65" à 679 € avec le code NOEL20
- TV Mini-LED LG 55QNED86A 4K 2025 - 55" à 729 € avec le code NOEL20 + 100 € de remise Club/ Club+/ Infinity
- TV QLED Samsung The Frame 43LS03FA 4K 2025- 43" à 779 € avec le code NOEL20
- TV Mini-LED TCL 65C79K 4K 2025 - 65" à 779 € avec le code NOEL20
- TV OLED Samsung TQ48S90F 4K AI 2025 - 48" à 879 € avec le code NOEL20
Son
- Casque Sony WH-1000XM4 - Noir à 209,99 € avec le code NOEL20 (réduction de bruit active, transducteurs 40 mm, prise en charge LDAC, autonomie jusqu’à 30h, charge rapide, mise en pause automatique, détection vocale Speak-to-Chat...)
- Platine vinyle Bluetooth Denon DP 300F - Noir à 229 € avec le code NOEL20 (33 et 45 tours, entraînement par courroie, bras automatique, pré-ampli phono intégré)
- Casque Nothing Headphone (1) - Blanc à 229,99 € avec le code NOEL20 (réduction active du bruit, 80h d'autonomie, Hi-Res, audio spatial, 4 microphones avec Clear Voice Technology, résistance à l’eau IPX2)
- Enceinte portable Bose Soundlink Max - Noir à 279,99 € avec le code NOEL20 (50W RMS, autonomie jusqu'à 20h, micro intégré, IP67, égaliseur sur l'appli, Bluetooth 5.3, poignée de transport, multiroom, son stéréo...)
- Enceinte sono JBL Partybox Club 120 à 379,99 € avec le code NOEL20 (160W, 12h d'autonomie, IPX4, Bluetooth 5.3, son JBL Pro, effets lumineux stroboscopiques, poignée pliable, technologie AI Sound Boost...)
- Barre de son Bose Soundbar Ultra - Blanc à 629 € avec le code NOEL20 (caisson de basses intégré, 9 haut-parleurs intégrés, Dolby Atmos, calibrage automatique, HDMI CEC / Arc, Optique, WiFi, Bluetooth, AirPlay 2, mode Dialogue IA, contrôle vocal / télécommande / app)
Petit électroménager
- Cafetière filtre et capsules 2-en-1 Ninja avec mousseur intégré CFN803EU à 209,99 € avec le code NOEL20 (1,75 L, maintien au chaud, programmable)
- Four à pizza gaz Tefal Pronto JM412010 à 239,99 € avec le code NOEL20 (pizzas 30 cm, pierre rotative à 360°, préchauffage 15 min, jusqu'à 400°C)
- Espresso Broyeur KRUPS YY5568FD Arabica à 279,99 € avec le code NOEL20 (buse vapeur intégrée, dosage automatisé des grains, 3 recettes, pré-infusion...)
- Turbine à glace Ninja Creami Swirl NC701 à 279,99 € avec le code NOEL20 (capacité 0,48 L, 13 programmes, 26 modes pour les glaces à l'italienne, pots de 480 ml inclus)
Rendez-vous sur la page de la vente flash de Noël Boulanger pour découvrir toutes les TV, le petit électroménager et le son à prix réduit jusqu'à demain.
