Jusqu'au 27 janvier, Boulanger célèbre le "Mois de l'Électro" avec des remises sur tout le petit et gros électroménager. En plus de tarifs attractifs, l'enseigne simplifie votre achat en offrant la livraison, l'installation et la reprise de votre ancien appareil.

Pour les adhérents aux Clubs Boulanger, l'avantage est encore plus grand : jusqu'au 6 janvier, vous bénéficiez de remises immédiates sur votre cagnotte, allant de 20 € (dès 200 € d'achats) jusqu'à 60 € offerts.

Voici une sélection d'offres intéressantes que l'on peut trouver en ce moment dans les deux catégories :

Petit électroménager

Gros électroménager

➡️ Retrouvez toutes les offres sur la page dédiée au Mois de l'Électro Boulanger.

Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos quotidien, avec en vedettes ce vendredi la souris Bluetooth Logitech MX Master 2S, la tablette POCO Pad X1 et le multicuiseur-air fryer Moulinex Multicook & Fry ainsi que notre top 10 du meilleur de 2025 chez Cdiscount, avec une sélection de produits parmi les plus populaires de l'année qui vient de s'écouler.