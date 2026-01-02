Jusqu'au 27 janvier, Boulanger célèbre le "Mois de l'Électro" avec des remises sur tout le petit et gros électroménager. En plus de tarifs attractifs, l'enseigne simplifie votre achat en offrant la livraison, l'installation et la reprise de votre ancien appareil.
Pour les adhérents aux Clubs Boulanger, l'avantage est encore plus grand : jusqu'au 6 janvier, vous bénéficiez de remises immédiates sur votre cagnotte, allant de 20 € (dès 200 € d'achats) jusqu'à 60 € offerts.
Voici une sélection d'offres intéressantes que l'on peut trouver en ce moment dans les deux catégories :
Petit électroménager
- Friteuse sans huile Ninja Foodi DualZone AF451EU à 159,99 € soit -40% (9,6L, 6 modes de cuisson, 2 tiroirs de cuisson indépendants avec fonction SYNC, 2 écrans LCD indépendants, avec thermosonde numérique)
- Machine à espresso Delonghi EC695.M Dedica Inox à 199,99 € (café moulu et dosette papier, buse vapeur, 2 cafés simultanés, porte filtre, 15 bars, système de chauffe rapide Thermoblock...)
- Aspirateur balai Samsung Jet 85 Pet VS20C85G2TW à 399 € soit -20% (210AW, autonomie jusqu'à 1h, brosse pivotante à 180°, système de filtration multicouche, mini brosse motorisée Pet Tool+ pour poils d'animaux, rouleau en V avec broyeur anti-emmêlement...)
- Purificateur d'air / ventilateur / chauffage Philips AMF870/15 à 429,99 € soit -18% (silencieux 46 dB, couverture 70 m², oscillation 350°, 10 vitesses, filtre HEPA NanoProtect + charbon actif, capteurs intelligents avec qualité de l'air en temps réel, technologie auto-adaptative, contrôle à distance avec l'appli)
- Aspirateur balai Dyson V12s Detect Submarine à 499 € soit -31% (140AW, autonomie jusqu'à 1h, réservoir 0,35L, écran LCD avec niveau de propreté en temps réel, brosse motorisée auto-démêlante...)
Gros électroménager
- Lave-linge hublot Whirlpool FFBP9489BVFR à 449 € soit -20% + 50 € remboursés par Whirlpool jusqu'au 03/02 (capacité 9 kg, essorage élevé 1400 trs, programme vapeur, départ différé 24h, moteur induction, adaptation de la consommation d'eau et d'énergie en fonction de la charge de linge)
- Réfrigérateur combiné LG GBBSJ10DEP à 599 € soit -36% (frigo 220L et congélateur 113L, dégivrage automatique du congélateur, thermostat électronique, réfrigération rapide et uniforme y compris dans les emplacements de la porte, contrôle avec l'appli, mode vacances...)
- Lave-linge hublot LG F94R31WHSA à 649 € soit -19% (capacité 9 kg, essorage élevé 1400 trs, silencieux, dosage automatique de lessive, programme vapeur, lavage à froid, option ajout de linge, fin différée 19h, contrôle avec l'appli)
- Sèche-linge pompe à chaleur Haier HD100-C367U1-FR à 699 € soit -13% (capacité 10 kg, ultra silencieux, départ différé 24h, capteur d'humidité, programme séchage rapide...)
- Lave-vaisselle encastrable Siemens iQ300 Silence Plus à 849 € soit -15% (panneau de commande invisible, ultra silencieux, 14 couverts, rangement couverts tiroir, départ différé 24h, affichage au sol, 6 programmes, moteur induction, contrôle avec l'appli...)
➡️ Retrouvez toutes les offres sur la page dédiée au Mois de l'Électro Boulanger.
