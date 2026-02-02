Jusqu'au 26 février, Boulanger met en lumière ses « Superstars » : une sélection exclusive de produits affichant une note minimale de 4/5 étoiles et plébiscités pour leur fiabilité. Que ce soit pour équiper votre cuisine ou améliorer votre setup, voici les 10 meilleures offres du moment.
Top 10 des offres Superstars Boulanger
- Casque JBL Tune 720BT - Noir ou blanc à 49,99 € soit -37% (son JBL Pure Bass, jusqu'à 76h d'autonomie, recharge rapide, appels mains-libres, connexion multi-point...)
- Aspirateur balai Rowenta X Force Flex 9.60 Kit Animal RH2079WO à 199 € soit -33% (100AW, autonomie 45 mn, mini électrobrosse, filtration à 99,9 %, tube flexible, réglage automatique de la puissance d'aspiration, éclairage LED...)
- Pack HONOR Magic8 Lite (256 Go) + Earbuds X8i à 299,99 € soit -33% (6,7" AMOLED 120Hz, 108MP, Snapdragon 6 Gen 4 octa-core jusqu'à 2,3 GHz, 7500 mAh, charge rapide 66W + charge inversée, IP68 + IP69K, résistance aux chutes jusqu'à 2,5m...)
- Pack Xiaomi Pad 7 (128 Go) + Clavier + Cover à 319 € soit -33% (11,2" 3,2K 144Hz, Dolby Vision, 4 haut-parleurs avec Volume Boost, Snapdragon 7+ Gen3, charge rapide 45W, 8850mAh, Xiaomi HyperAI, WiFi 6E, Bluetooth 5.4...)
- Lave-linge compact LG F94N15WHS à 399 € soit -28% (9kg, programme vapeur, thermostat réglable, lavage à froid, haut amovible, essorage jusqu'à 1400 tours/min...)
- Pack Samsung Galaxy A56 (128 Go) + montre connectée Fit 3 à 449 € soit -21% (6,7" Super AMOLED FHD+ 120Hz, Gorilla Glass Victus+, 50MP + 12MP + 5MP, 5000mAh, IP67, Entourer pour chercher, WiFi 6...)
- Réfrigérateur combiné Hisense RB440N4ACD à 549 € soit -21% (frigo 238L et congélateur 98L, dégivrage automatique du congélateur, froid ventilé sans givre, fonction congélation rapide, éclairage LED progressif, panneau de contrôle LED tactile XXL...)
- PC portable HP 15-fc0172nf à 579,99 € soit -27% (15,6" IPS FHD, Ryzen 7 5825U octa-core, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Radeon Graphics, WiFi 6, Bluetooth 5.3, Windows 11)
- Barre de son JBL Bar 800 (5.1.2) à 599 € soit -33% (avec caisson sans fil et enceintes surround détachables, 720W RMS, Dolby Atmos, technologie PureVoice, HDMI Arc, entrée Optique, 10 haut-parleurs intégrés, Bluetooth, WiFi, AirPlay...)
- TV Mini LED Samsung Neo QLED TQ65QN77F 4K 2025 - 65" à 799 € (-11%)
