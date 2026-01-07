Les Soldes d’Hiver démarrent officiellement chez Boulanger, avec de très belles réductions sur les plus grandes marques de l'électroménager et du multimédia jusqu'au 3 février.
Pendant cette période, vous pouvez également profiter du retrait en magasin en seulement 1 heure pour récupérer vos achats immédiatement. Et si vous ne pouvez pas y aller tout de suite, Boulanger conserve votre commande gratuitement pendant 30 jours. Faites vos achats aujourd'hui en toute sérénité et récupérez-les quand vous le souhaitez !
Voici quelques offres parmi les meilleures pour ce coup d'envoi des soldes.
TOP 15 des Soldes d'Hiver Boulanger : informatique, téléphonie et mobilité
- Imprimante jet d'encre Canon Pixma TS4150i WH à 49,99 € soit -29% (imprime, scanne, copie, recto verso automatique, WiFi, compatible Apple / Android)
- Pack HONOR 400 Lite 256 Go Noir + Buds Choice X7i à 249,99 € soit -17% (6,7" AMOLED 2412 x 1080, max 3500 nits, 108MP, 5230 mAh, SuperCharge 35W, IP64, résistance aux chutes, Dimensity 7025-Ultra octa-core...)
- Pack Motorola Edge 60 Fusion 256 Go Gris + Moto Buds Bass à 299,99 € soit -21% + jusqu’à 80 € d’accessoires Motorola remboursés jusqu'au 28/02 (6,6" pOLED 120Hz, HDR10, 3 capteurs photo IA avec principal 50MP, Dimensity 7300 8 cœurs jusqu'à 2,5 GHz, 5200 mAh, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, IP68 - IP69 / MIL-STD 810H)
- Pack Samsung Galaxy Tab S10 Lite 128 Go + BookCover à 339,99 € soit -19% (10,9" WUXGA+ 2112 x 1320, 90Hz, Bluetooth 5.3, WiFi 6, Gemini, 8000 mAh, charge rapide 25W, IP42, 2 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, stockage jusqu'à 2 To avec microSD, S Pen inclus)
- Samsung Galaxy Tab S9 - 11" WiFi 128 Go Gris à 343,85 € soit -35% (11" 2K Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Snapdragon 8 Gen2 8 cœurs jusqu'à 3,1 GHz, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, 13MP, 8400 mAh, Dolby Atmos, IP68, stockage extensible jusqu'à 1 To, S Pen Ultra inclus)
- Draisienne électrique UrbanGlide Bike 160 - Noir à 349,99 € soit -13% (350W, autonomie 20 km, roues 16", max 25 km/h, frein à disque avant et arrière)
- PC portable HP 15-fc0134nf à 499,99 € soit -29% (15,6" FHD, Ryzen 5 7520U, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Radeon Graphics, WiFi 6, Bluetooth 5.4, Windows 11)
- Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 - Bleu, noir ou orange à 549 € soit -22% (1,5" Super AMOLED, Galaxy AI, GPS double fréquence, Bluetooth, autonomie jusqu'à 100h, IP68, certification MIL-STD 810H, itinéraires, zones de fréquence cardiaque personnalisées, mode nuit...)
- Xiaomi 14T - 256 Go Noir à 552,49 € soit -15% (6,6" AMOLED 1,5K 144Hz, triple caméra Leica avec capteur principal 50MP, RAM 12 Go, Dimensity 8300-Ultra 8 coeurs jusqu'à 3,35 GHz, IP68, WiFi 6E...)
- iPhone 16e - 128 Go Noir à 599 € (6,1" OLED, 48MP en capteur principal, puce A18 5 cœurs, Bluetooth 5.3, IP68...)
- Pack Samsung Galaxy S25 FE 5G 128 Go Noir + montre connectée Fit 3 à 599 € soit -27% (6,7" Dynamic AMOLED 2x FHD+ 120Hz, capteur principal 50MP, 4900 mAh, IP68, charge filaire 45W et sans fil 10W, Wi-Fi 6E...)
- Pack Samsung Galaxy S25 5G 128 Go Noir + Batterie externe à 699 € soit -26% (6,2" Dynamic AMOLED 2X FHD+ 120Hz, processeur Snapdragon 8 Elite octa-core, 50MP + 10MP + 12MP, RAM 12 Go, IP68, WiFi 7)
- PC tout-en-un HP 27-cr0061nf à 749,99 € soit -6% (écran 27" IPS FHD, Ryzen 5 7520U, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, carte graphique AMD Radeon, WiFi 6, Bluetooth 5.3, Windows 11)
- Trottinette électrique Segway Max G3 E à 829,99 € soit -8% (700W, autonomie 80 km, roues 11", max 25 km/h, fonction Flash Charge, système de gestion de la batterie BMS 2.0)
- PC portable gaming Acer Nitro V 15 ANV15-52-779Q à 1 199,99 € soit -25% (15,6" IPS FHD 165Hz, Core i7 13620H 10 cœurs, RAM 32 Go DDR4, SSD 512 Go, RTX 5060, WiFi 6, Bluetooth 5.1, Windows 11)
