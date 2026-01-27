Jusqu'au 1er février, Boulanger lance sa Galaxy AI Week. Cette semaine spéciale est l'occasion idéale pour s'équiper des derniers produits de la marque (smartphones, tablettes, montres et PC) dotés de Galaxy AI, tout en bénéficiant de réductions significatives et d'avantages exclusifs comme le bonus rachat.

À quoi sert Galaxy AI ?

L'IA de Samsung, intégrée nativement dans l'interface One UI, vient enrichir et optimiser l’expérience utilisateur avec notamment les fonctions suivantes :

➡️ Entourer pour chercher : effectuez une recherche Google sur n'importe quel élément de votre écran d'un simple geste.

➡️ Traduction instantanée : communiquez sans barrière lors de vos appels ou en face à face.

➡️ Retouche photo IA : déplacez ou supprimez des objets sur vos clichés avec un rendu professionnel.

Smartphones

Les derniers modèles de la gamme S25 et les pliables de la série Z sont à l'honneur avec des remises pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros.

> Bon à savoir : Boulanger propose souvent un bonus de reprise si vous rapportez votre ancien appareil en magasin.

Tablettes et PC

Que ce soit pour le dessin avec le S Pen ou pour le multitâche, les tablettes Galaxy Tab S11 et les PC Galaxy Book profitent pleinement des fonctions d'IA générative.

Écouteurs et montres connectées

L'IA s'invite aussi dans vos oreilles et à votre poignet pour optimiser la réduction de bruit ou l'analyse de vos performances sportives.

Galaxy Buds 3 : une chute de prix massive à 99,99 € (au lieu de 179,99 €) + 30 € de bonus reprise jusqu'au 01/02.





(au lieu de 179,99 €) + 30 € de bonus reprise jusqu'au 01/02. Galaxy Buds 3 Pro : proposés à 179,99 € (-10%) + 30 € de bonus reprise jusqu'au 01/02.



Pack Galaxy Watch 8 (40mm BT) + 2ème Bracelet : un ensemble complet à 329,99 € (-13%) + balance connectée offerte sur demande jusqu'au 15/02 inclus + remise supplémentaire de 30 € pour les adhérents.





(-13%) + balance connectée offerte sur demande jusqu'au 15/02 inclus + remise supplémentaire de 30 € pour les adhérents. Pack Galaxy Watch 8 Classic (46mm BT) + Batterie externe : avec un style plus traditionnel que la Watch 8 et dotée d'une lunette rotative, elle est proposée en pack à 479,99 € au lieu de 559,99 € + balance connectée offerte sur demande jusqu'au 15/02 inclus + remise supplémentaire de 50 € pour les adhérents.





au lieu de 559,99 € + balance connectée offerte sur demande jusqu'au 15/02 inclus + remise supplémentaire de 50 € pour les adhérents. Galaxy Watch Ultra (2025) : cette montre ultra-résistante dédiée aux sportifs passe à 549 € au lieu de 699,99 €, avec en plus une remise supplémentaire de 50 € pour les adhérents.

Les avantages exclusifs Boulanger

En plus des prix barrés, l'enseigne propose des services facilitant l'achat :

Financement flexible : possibilité de paiement en 4x sans frais par carte bancaire. Retrait 1h : commandez en ligne et récupérez votre produit dans l'heure dans votre magasin Boulanger.

➡️ Retrouvez toutes les offres Samsung sur la page de la Galaxy AI Week Boulanger.

