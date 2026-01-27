Mini vidéoprojecteur XGIMI MoGo 4

Profitez d’une image Full HD 1080P nette et lumineuse grâce à une puissance de 450 lumens ISO. Avec Google TV et Netflix sous licence intégrés, le MoGo 4 donne accès instantanément à plus de 10 000 applications et à plus de 800 chaînes gratuites en direct.

Grâce au support intégré pivotant à 360° et à la technologie ISA, l’image s’aligne et se corrige automatiquement pour une projection parfaitement ajustée, que vous soyez allongé dans votre lit ou installé sur votre canapé.

Les haut-parleurs Harman Kardon de 12 W offrent un son riche, tandis que le filtre magnétique Sunset inclus diffuse une lumière chaleureuse aux tons dorés, idéale pour créer une atmosphère apaisante. Pour varier les ambiances, trois filtres magnétiques supplémentaires sont disponibles séparément.

Le MoGo 4 assure jusqu’à 2,5 heures d'autonomie grâce à sa batterie intégrée. Associez le vidéoprojecteur au support PowerBase pour atteindre jusqu’à 5 heures de visionnage continu (vendu séparément).

Compact et léger, le MoGo 4 se transporte facilement et est également doté d'une lentille résistante aux rayures et d'une mini télécommande.

Retrouvez le XGIMI MoGo 4 en promotion à 459 € au lieu de 599 € (prix officiel), soit une remise de 23 % sur Amazon en ce moment.

Casque Bluetooth Edifier W830NB

Le W830NB embarque de larges transducteurs dynamiques de 40 mm associés à une chambre acoustique indépendante. Compatible avec le codec LDAC haute résolution, il assure une transmission audio sans fil jusqu’à 990 kbps, offrant près de trois fois plus de détails que les codecs Bluetooth classiques. Le rendu sonore est riche, précis et immersif, permettant de ressentir chaque nuance musicale.

Sa technologie de réduction de bruit numérique hybride de nouvelle génération atténue les bruits ambiants jusqu’à -45 dB, soit une amélioration de 18 % par rapport au modèle précédent. Quatre modes ANC sont disponibles afin d’adapter l’écoute à votre environnement et de laisser passer uniquement les sons souhaités.

Grâce à un algorithme de spatialisation tridimensionnelle, le casque recrée une scène sonore ample et enveloppante, offrant une écoute stéréo particulièrement réaliste.

Équipé d’une batterie haute capacité et d’un chipset basse consommation, le W830NB offre jusqu’à 94 heures d’autonomie en lecture continue lorsque la réduction de bruit est désactivée. La charge rapide permet de récupérer jusqu’à 10 heures d’écoute en seulement 15 minutes.

Pour les appels, la technologie de réduction de bruit basée sur un réseau neuronal profond (DNN) isole intelligemment la voix humaine des bruits parasites, garantissant des conversations claires et nettes, même dans des environnements bruyants.

Le casque Edifier W830NB est disponible en blanc à 48,99 € au lieu de 69,99 €, soit une remise de 30 % sur Amazon (prix officiel 109,99 $, soit environ 93 €).

Station d'alimentation portable Ampace P600 Pro (reconditionnée)

Avec seulement 7,6 kg sur la balance, elle se distingue par sa légèreté et son format ultra-portable, idéale pour alimenter vos appareils lors de vos déplacements. Grâce à sa technologie avancée en carbure de silicium (SiC), elle atteint un rendement énergétique remarquable de 95 %, limitant les pertes d’énergie et favorisant une utilisation plus durable.

Dotée de neuf ports multifonction, la P600 Pro peut alimenter une large gamme d’appareils. Ses multiples modes de recharge (secteur, panneau solaire ou prise voiture) lui permettent de s’adapter à toutes les situations, que ce soit en plein air ou comme solution de secours à domicile.

La recharge est particulièrement rapide grâce à la technologie A-Boost, permettant de passer de 0 à 100 % en seulement 1h30. Équipée d’une batterie LiFePO4 de dernière génération, la station offre une longévité exceptionnelle pouvant atteindre 2 000 cycles, garantissant des performances fiables sur le long terme. L’intégration de la technologie SiC assure une efficacité énergétique optimale à chaque utilisation.

Conçue pour fonctionner dans des conditions exigeantes, la centrale reste pleinement opérationnelle jusqu’à -20°C. Sa fonction EPS à commutation automatique s’active en moins de 30 ms afin d’assurer une alimentation continue en cas de coupure de courant ou de situation critique.

Des fonctionnalités intelligentes viennent compléter le tout, avec une application dédiée permettant de surveiller et de gérer facilement la station. Son fonctionnement silencieux, inférieur à 30 dB, la rend parfaitement adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Vous pouvez obtenir la Ampace P600 Pro, reconditionnée et remise à neuf, à 239 € grâce au code AIW1NDD9 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.



