Les soldes d'hiver battent leur plein chez Boulanger avec des offres significatives sur tout l'univers Apple. Que vous cherchiez un iPhone, un MacBook ultra-performant ou un iPad, voici une sélection des meilleures offres disponibles actuellement.
Les bons plans iPhone
- iPhone 13 (reconditionné) : une option durable à 379,99 € avec batterie neuve et garantie de 2 ans.
- iPhone 16e (128 Go) : à 599 € au lieu de 619 €.
- iPhone 16 (128 Go) : à 799 € (prix de référence 819,99 €).
- iPhone 15 (256 Go) : à 799 € au lieu de 849,99 €.
- iPhone Air (256 Go) : à 1 069 € au lieu de 1 229 €
MacBook & iPad : productivité en promotion
- MacBook Air 13" M4 (16 Go RAM / 256 Go) : à 999 € au lieu de 1 099 €.
- MacBook Air 15" M4 (16 Go RAM / 256 Go) : à 1 299 € au lieu de 1 399 €.
- MacBook Pro 14" M5 (16 Go RAM / 512 Go) : à 1 699 € au lieu de 1 799 €.
- iPad 11" (128 Go) : la tablette polyvalente à seulement 389 €.
- iPad Air 11" M3 (128 Go) : à 625,99 €.
Apple Watch & accessoires
- Apple Watch SE 3 (40mm) : le modèle sport à 249 € au lieu de 269 €.
- Apple Watch Series 9 (41mm, cellular) : à 356,92 € au lieu de 648,97 €.
- Apple Watch Series 11 (42mm) : réduction de 16 %, soit 379 € au lieu de 449 €.
- AirPods Pro 3 : les nouveaux écouteurs avec réduction de bruit à 229 € (-8%).
- Support Belkin MagSafe pour MacBook (Noir) : à seulement 19,99 € au lieu de 34,94 € (aussi disponible au même prix en blanc)
➡️ Retrouvez toute la sélection sur la page spéciale bons plans Apple Boulanger.
