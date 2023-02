Après Orange dès l'année dernière, puis SFR il y a quelques jours, c'est au tour de Bouygues Telecom de communiquer sur l'arrêt programmé de la 2G et de la 3G. La fermeture du réseau 2G de Bouygues Telecom interviendra à la fin de l'année 2026, tandis que celle de son réseau 3G est prévue fin 2029.

Orange a décidé d'arrêter son réseau 2G d'ici la fin de l'année 2025, alors que son réseau 3G va être arrêté d'ici fin 2028. Pour SFR, la fermeture de son réseau 2G aura lieu en fin d'année 2026 et en fin d'année 2028 pour la 3G.

Free Mobile ne s'est pas prononcé

Free est désormais le seul opérateur à ne pas avoir encore communiqué à ce sujet, sachant néanmoins que le réseau 2G de Free Mobile est déjà de l'histoire ancienne en n'ayant connu qu'une brève mise en service. Dorénavant, seule la question se pose pour son propre réseau 3G.

Dans ce contexte, rappelons par ailleurs que Free Mobile utilise le réseau 2G et 3G d'Orange. Le contrat d'itinérance impliqué a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2025.

En 2021, la part du trafic en itinérance pour Free Mobile ne représentait plus que 1 % du trafic total de ses clients. Les débits sont en outre plafonnés à 384 kbit/s pour les abonnés en itinérance.

Bouygues Telecom, Orange et SFR sur la même longueur d'onde

" Plus performantes, les technologies 4G et 5G permettront d'optimiser l'efficacité des bandes de fréquences libérées, de réduire la consommation énergétique du réseau, contribuant ainsi à sa décarbonation, et d'améliorer la qualité de service délivrée ", écrit Bouygues Telecom au sujet de ses réseaux 2G et 3G.

L'argumentaire est au diapason de celui d'Orange et de SFR, avec l'accent qui est notamment mis sur la libération des fréquences actuellement utilisées et leur réallocation pour la 4G et la 5G.

" Les entreprises qui utilisent des objets connectés fonctionnant uniquement en 2G et/ou en 3G devront effectuer une migration de leurs parcs vers la ou les technologies IoT adéquates : 4G, 5G, LTE-M (LTE-Machine) ou NB-IoT (Narrowband Internet of Things) ", ajoute Bouygues Telecom.