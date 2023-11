Le mois dernier, Bouygues Telecom a renouvelé sa gamme de forfaits mobiles. À cette occasion, l'opérateur avait suivi la tendance initiée par Orange et ensuite suivie par SFR, avec des tarifs promotionnels passant d'une période de 12 mois à 6 mois.

En revanche, Bouygues Telecom n'avait pas répercuté cette même pratique pour ses forfaits dans le fixe, contrairement à Orange et SFR. C'est dorénavant chose faite pour Bouygues Telecom avec ses offres Bbox. Avant l'arrivée de la Freebox V9, Free fait plus que jamais figure d'exception.

Qui plus est, les prix hors promotion des offres Bbox de Bouygues Telecom ont également augmenté. La hausse est de 1 € à 2 € par mois en fibre optique, alors qu'elle est beaucoup plus significative en ADSL (jusqu'à 11 € par mois en plus).

Bouygues Telecom recrute fort en FTTH

Fin septembre 2023, le parc de clients en fibre optique atteint 3,4 millions d'abonnés pour Bouygues Telecom. En FTTH, l'opérateur a attiré 425 000 nouveaux clients sur les neuf premiers mois de l'année, dont 154 000 sur le troisième trimestre.

En tout, ce sont 4,8 millions de clients dans le fixe. Le taux de pénétration de la fibre optique chez les abonnés Bbox est ainsi de l'ordre de 71 %. Manifestement, Bouygues Telecom a l'intention de faire progresser ce taux le plus rapidement possible.

À noter que le nombre d'abonnés à des forfaits mobiles atteint 15,4 millions pour Bouygues Telecom, avec 217 000 nouveaux clients depuis le début de l'année, dont 108 000 sur le troisième trimestre.