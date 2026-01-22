Pour le 26 janvier prochain, Bouygues Telecom ne fera pas que lancer sa nouvelle Bbox 5G certifiée Wi-Fi 7. Un nouveau décodeur b.tv sera également commercialisé. Il a pour particularité d'embarquer une puce dédiée à l'IA.

L'IA pour amender la qualité de l'image

Avec son processeur NPU (Neural Processor Unit), le nouveau décodeur b.tv peut exécuter des applications d'IA en local. En particulier, Bouygues Telecom vante une qualité d'image sublimée grâce à l'IA.

L'objectif est de transformer les flux vidéo en HDR pour améliorer le rendu, avec une image plus belle et des couleurs plus profondes sur les téléviseurs compatibles 4K HDR.

L'IA se charge de l'upscaling vers la 4K pour les sources de plus basse résolution. Évidemment, la valeur ajoutée sera à l'aune des téléviseurs qui ne sont pas déjà eux-mêmes capables de cet upscaling.

Deux fois plus performant que Bbox 4K

Au-delà de l'IA, le nouveau décodeur b.tv promet des gains de performance notables. Bouygues Telecom annonce qu'il est deux fois plus performant que son prédécesseur Bbox 4K, grâce à son processeur Synaptics VS710 et ses 4 Go de RAM. Le stockage est de 16 Go.

Cette puissance de calcul se traduit par une expérience utilisateur plus fluide, que ce soit dans la navigation ou le lancement des applications. Un gain concret est un temps de zapping réduit de 40 % par rapport à la précédente génération de décodeur TV.

En matière de connectique et de connectivité, c'est une alimentation via USB-C, un port RJ45 (Gigabit Ethernet), un port HDMI, un port USB-A et le Bluetooth 5.2. L'appairage Wi-Fi est automatique.

Une certification Thread et Matter

Le boîtier, qui fonctionne avec Android 14, intègre les standards comme le Dolby Vision pour l'image et le Dolby Atmos pour le son spatialisé. Il est en outre certifié Thread et Matter pour la maison connectée. À ce titre, Bouygues Telecom souligne " une première pour un décodeur TV lancé par un opérateur en Europe ".

Bouygues Telecom met aussi en avant une démarche d'éco-conception, avec un produit certifié Green Product Mark par TÜV Rheinland. La télécommande est quant à elle fabriquée en Europe à partir de plastique recyclé issu d'anciennes télécommandes.

Au design compact (12 x 12 x 3 cm), le nouveau décodeur b.tv sera d'abord disponible dans les boutiques Bouygues Telecom et dans le cadre de l'offre Bbox ultym (avec Bbox WiFi 7 XT).