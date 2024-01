Pour célébrer le douzième anniversaire de son lancement, Free Mobile n'a finalement pas augmenté l'enveloppe de data (250 Go ; hors abonnés Freebox), mais a augmenté les services inclus dans son forfait Free 5G à 19,99 € par mois. Sans surcoût, ce dernier comprend désormais l'application TV OQEE by Free pour tous les abonnés.

L'intégration de TV OQEE est synonyme de l'accès à plus de 220 chaînes TV en direct, du contrôle du direct, le start-over, la reprise de lecture, des contenus en replay, ainsi que des films et séries dans le cadre d'un service de vidéo gratuit financé par la publicité.

Hasard du calendrier… Bouygues Telecom introduit un forfait mobile B&You 100 Go (5G) à 13,99 € par mois avec TV en illimité inclus. Difficile de ne pas y voir une sorte de réponse à la surprise de Free Mobile.

Une offre TV moins riche, sans équivalent OQEE Ciné

L'initiative de Bouygues Telecom consiste à intégrer sans surcoût dans un forfait B&You l'ensemble des services réunis sous l'égide de Service Max. Habituellement à 4 € par mois, Service Max comprend la 5G, B.tv illimité et un accès privilégié à l'Assistance+ (service client par téléphone).

Sans décompte de l'enveloppe d'Internet mobile, B.tv illimité propose plus de 70 chaînes TV en direct et en replay, le contrôle du direct, un guide des programmes, des radios et podcasts, la possibilité de caster des programmes sur TV.

Si le tarif n'est pas le même que chez Free Mobile, le contenu de l'offre TV est également différent. Par ailleurs, c'est une série spéciale B&You qui s'adresse aux nouveaux abonnés.