L'industrie du jeu vidéo nous a habitués aux produits dérivés étranges, mais on franchit ici un nouveau cap dans l'audace vestimentaire. Après une version dédiée à Windows XP, c'est au tour de l'univers console de subir le traitement plastique avec une fidélité visuelle qui force le respect, ou l'incompréhension, c'est selon.

Cette sortie marque une étape de plus dans la stratégie de la firme de Redmond de placer sa marque absolument partout, même là où on l'attend le moins.

À quoi ressemble cet hybride entre confort et gaming ?

Le design ne fait pas dans la dentelle et affiche clairement la couleur. Ces sabots noirs reprennent l'esthétique exacte de la célèbre console Xbox, intégrant des boutons fixes A, B, X, Y et même des sticks analogiques décoratifs sur le dessus. Le souci du détail va jusqu'à reproduire les gâchettes sur les côtés et le logo lumineux sur la sangle arrière.

C'est un hommage littéral, presque brutal, qui transforme votre pied en contrôleur géant, bien que totalement inutilisable pour jouer. Visuellement, c'est un mélange détonant qui ne laissera personne indifférent lors de vos soirées co-op sur le canapé.

Combien faut-il débourser pour ce look unique ?

Le style a un prix, et celui-ci risque de faire grincer quelques dents. Pour acquérir cette paire de chaussures d'un nouveau genre, il faudra sortir environ 80 dollars, une somme conséquente pour du plastique moulé.

La commercialisation débutant fin novembre, juste à temps pour les fêtes, vise clairement les fans hardcore ou les collectionneurs d'objets insolites. En plus du modèle de base, des packs de breloques (Jibbitz) à l'effigie de Halo ou Fallout sont proposés pour personnaliser encore davantage l'expérience, alourdissant un peu plus la facture finale.

Pourquoi une telle opération marketing maintenant ?

Officiellement, c'est pour célébrer un anniversaire, mais le timing interroge. Alors que l'on fête les 20 ans de la Xbox 360, ce produit semble surtout capitaliser sur l'image de la manette moderne des Series X/S.

C'est une opération de visibilité massive qui permet à la marque d'occuper le terrain médiatique et les réseaux sociaux avec un produit "mème" par excellence. Que l'on trouve ça génial ou atroce, tout le monde en parle, et c'est exactement l'objectif recherché par les équipes marketing des deux géants américains.

Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on vraiment utiliser les boutons sur les chaussures ?



Non, les boutons et les joysticks sont purement décoratifs et fixes. Ils ne permettent pas de contrôler la console, ce sont de simples éléments de design moulés.

Quelle est la date de sortie officielle ?



La collection est disponible à la vente à partir du 25 novembre, principalement via le site officiel de la marque de chaussures et certains revendeurs partenaires.

Y a-t-il d'autres modèles prévus ?



Pour l'instant, seul ce modèle noir inspiré de la manette est annoncé, accompagné de breloques thématiques (Halo, Sea of Thieves, etc.) vendues séparément.