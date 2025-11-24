C'est une petite révolution ergonomique qui se prépare dans les coulisses de Redmond. Microsoft a décidé d'étendre son interface de jeu immersive, initialement conçue pour les consoles portables type ROG Ally, à l'ensemble du parc informatique.

Les membres du programme Insider peuvent dès maintenant tester cette surcouche logicielle qui gomme les frontières entre le bureau classique et l'expérience salon, promettant de changer radicalement la façon dont nous interagissons avec nos machines dédiées au divertissement.

Une métamorphose pour votre bureau

Le but est d'offrir une navigation sans friction pour les joueurs sédentaires. En activant ce mode via la barre des tâches ou un raccourci, l'interface bascule vers un tableau de bord épuré qui rappelle furieusement celui d'une Xbox de salon.

Fini les fenêtres qui s'empilent et le bureau encombré, place à une vue simplifiée pensée pour l'immersion immédiate. C'est l'idéal pour ceux qui branchent leur tour sur une télévision et qui ne veulent plus plisser les yeux pour trouver l'icône de lancement.

La manette remplace la souris

Cette refonte s'adresse avant tout aux allergiques du combo clavier-souris dans les menus système. L'interface a été entièrement repensée pour être pilotée avec un contrôleur, rendant l'utilisation de Windows 11 beaucoup plus naturelle depuis un canapé.

On peut désormais naviguer, lancer ses applications et revenir au bureau sans jamais toucher à sa souris, une fluidité qui manquait cruellement à l'OS jusqu'à présent pour les configurations "couch gaming".

Une bibliothèque unifiée pour tous vos titres

Ce mode ne se contente pas de faire joli, il centralise tout votre univers ludique. Que vous passiez par Steam, Epic Games Store ou le Game Pass, le système regroupe chaque jeu installé dans un hub unique et accessible.

Cette agrégation permet de passer d'un titre à l'autre en quelques secondes via une barre de lancement rapide, renforçant cette sensation d'utiliser une machine dédiée au gaming plutôt qu'un ordinateur de travail classique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment activer le mode Full Screen Experience ?



Pour les utilisateurs éligibles, il suffit d'utiliser le raccourci clavier Win + F11, ou de passer par la barre de jeu (Game Bar). Une option est aussi disponible directement via l'icône "Affichage des tâches" dans la barre des tâches.





Qui peut tester cette fonctionnalité actuellement ?



Pour l'instant, cette fonction est réservée aux membres du programme Windows Insider (canaux Dev et Beta) qui sont également inscrits au programme Xbox Insider. Le déploiement est progressif.





Est-ce que cela fonctionne sur tous les PC ?



Oui, Microsoft a étendu la compatibilité au-delà des consoles portables. Les ordinateurs portables classiques, les tablettes sous Windows et les PC de bureau traditionnels sont désormais compatibles avec ce mode d'affichage.



