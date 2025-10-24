Après avoir bousculé le monde du running avec ses plaques en fibre de carbone, Nike repousse une nouvelle fois les limites de l'innovation. La marque a dévoilé Project Amplify, un concept audacieux de chaussures motorisées qui promet de transformer la pratique sportive pour le grand public.

En quoi consiste exactement cette technologie ?

Le système Project Amplify est bien plus qu'une simple chaussure. Il s'agit d'un système robotique léger, développé en partenariat avec la société Dephy, qui s'intègre à une chaussure de course dotée d'une plaque en carbone.

Le mécanisme comprend un moteur, une courroie d'entraînement et une batterie rechargeable dissimulés dans une sorte d'attelle de cheville au design épuré.

Nike le décrit comme une « deuxième paire de muscles du mollet », conçue pour augmenter la puissance de chaque foulée et amplifier le mouvement naturel de la jambe.

À qui s'adresse réellement Project Amplify ?

Contrairement aux innovations précédentes visant les performances des athlètes professionnels, Nike cible ici les sportifs de tous les jours. L'objectif n'est pas de battre des records du monde, mais d'aider les personnes qui courent à un rythme modéré, autour de 10 à 12 minutes par mile (environ 6 à 7 minutes par kilomètre).

Le concept s'inspire directement des vélos à assistance électrique : permettre à chacun d'aller plus loin, plus vite et avec moins d'effort. Il s'agit de rendre la course ou la marche plus accessible et plus agréable.

Quelles sont les promesses et la date de sortie ?

Les phases de test, menées sur plusieurs années avec plus de 400 athlètes, sont prometteuses. Les participants rapportent une sensation d'intégration totale, comme si l'appareil faisait partie de leur corps.

Les côtes sembleraient plates et une amélioration tangible des performances a été constatée, permettant par exemple de passer de 1,6 km en 12 minutes à 1,6 km en 10 minutes.

Pour l'instant, Project Amplify reste en phase de test, mais Nike a annoncé une commercialisation pour le grand public « dans les années à venir », sans plus de précision.