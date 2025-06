Jusqu'au 30 juin, Bouygues Télécom vous rembourse les frais de mise en service de 48 € pour toute souscription à une des trois Bbox fit / must / ultym.

Voici un petit rappel de ce que proposent ces trois box.

Bbox fit : l'essentiel pour un petit prix

La Bbox fit est l'offre d'entrée de gamme de Bouygues Télécom sans décodeur TV. Elle propose des débits allant jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, avec le WiFi 6. Les appels sont illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 pays.

La Bbox fit est proposée à 28,99 €/mois pendant 1 an puis passe à 35,99 €/mois. Si vous avez un forfait mobile chez Bouygues, le prix reste le même après les 12 mois.

Bbox must : l'équilibre entre performance et divertissement

La Bbox must représente le milieu de gamme de Bouygues Télécom et inclut des débits jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, toujours avec le WiFi 6. En plus des appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers plus de 110 pays, elle intègre un un décodeur 4K avec plus de 180 chaînes. Un enregistreur TV de 128 Go est également inclus sur demande.

Vous pouvez retrouver la Bbox must à 35,99 €/mois pendant 1 an puis 42,99 €/mois. À noter que le prix ne varie pas si vous êtes client mobile Bouygues.

Bbox ultym : le haut de gamme pour des usages intenses

La Bbox ultym est l'offre premium de Bouygues Télécom avec des débits fibre allant jusqu'à 8 Gb/s en symétrique grâce au WiFi 7 certifié.

Cette offre intègre également jusqu'à deux répéteurs WiFi pour une couverture optimale dans les grands logements, ainsi que le service "Internet garanti" avec une clé 4G de 200 Go dès la souscription et en cas de coupure. En plus des appels illimités vers les fixes et mobiles en France, en Europe et en Suisse, elle propose un décodeur 4K HDR et plus de 180 chaînes, avec des bonus inclus comme Prime Video et Universal+ pendant 12 mois.

La Bbox ultym est à 44,99 €/mois pendant 1 an puis à 51,99 €/mois. Ici aussi, le prix ne bougera pas si vous êtes client mobile chez Bouygues.

Et si vous recherchez d'autres offres fibre, n'hésitez pas à aller voir :