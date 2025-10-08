C’est l’offre du moment pour tous ceux qui découvrent leur éligibilité à la fibre optique. Bouygues Telecom propose la Bbox Must, un abonnement fibre conçu pour profiter pleinement du très haut débit dès le départ, à un tarif spécial.

Pour seulement 17,99 €/mois la première année, soit la moitié du prix normal, profitez d’un très haut débit et de tous les services inclus :

Internet : jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, modem WiFi 6 + répéteur inclus, installation gratuite.





jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, modem WiFi 6 + répéteur inclus, installation gratuite. TV : plus de 180 chaînes avec décodeur TV 4K et appli B.tv, enregistreur 100h.





plus de 180 chaînes avec décodeur TV 4K et appli B.tv, enregistreur 100h. Téléphone : appels illimités vers les fixes et mobiles en France et plus de 110 pays.

Pour célébrer votre arrivée sur le réseau, cette offre vous est donc proposée à moitié prix : 17,99 €/mois la première année, puis 42,99 €/mois (tarif réduit appliqué après la 3ème facture et la réception des pièces justificatives nécessaires).

L'astuce pour prolonger ce tarif avantageux :



Si vous êtes également client mobile Bouygues Telecom, le programme "B.iG économies" vous permet de conserver ce prix promotionnel de 17,99 €/mois même après la première année, tout en bénéficiant de remises sur votre forfait mobile.

➡️ Découvrir l'offre Bbox must pour les nouveaux foyers éligibles à la fibre

