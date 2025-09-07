À l'heure où le WiFi 6 et 7 deviennent la norme, Bouygues Telecom cherche à vider ses stocks et lance une opération inédite sur ses anciennes box. L'opérateur propose une offre "triple play" (internet, TV, téléphone) très complète, utilisant la technologie WiFi 5, à un tarif très avantageux pour la première année.

Pour 19,99 € par mois pendant 12 mois (puis 29,99 €/mois), avec un engagement d'un an, cette formule inclut :

Un débit allant jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 700 Mb/s en envoi ,

et jusqu'à , Une Bbox compatible WiFi 5,

Un décodeur TV 4K avec plus de 180 chaînes incluses,

Un accès à l'application B.tv pour regarder la télévision sur tous vos écrans,

Les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et dans plus de 110 pays.

Bouygues Telecom accompagne cette offre de plusieurs avantages pour faciliter votre souscription :

Jusqu'à 148 € remboursés sur les frais de mise en service et les frais de résiliation de votre ancien opérateur.





sur les frais de mise en service et les frais de résiliation de votre ancien opérateur. L'installation fibre gratuite.





Internet garanti : Dès la souscription, Bouygues vous fournit une clé 4G avec 200 Go de data pour rester connecté en attendant l'activation de votre ligne.





pour rester connecté en attendant l'activation de votre ligne. Bon plan Box + Mobile : Vous pouvez économiser jusqu'à 10 € par mois sur un forfait mobile Bouygues en regroupant vos abonnements.





Découvrir la box WiFi 5 Bouygues Telecom à 19,99 €/mois la première année





À retrouver aussi sur GNT :