À l'heure où le WiFi 6 et 7 deviennent la norme, Bouygues Telecom cherche à vider ses stocks et lance une opération inédite sur ses anciennes box. L'opérateur propose une offre "triple play" (internet, TV, téléphone) très complète, utilisant la technologie WiFi 5, à un tarif très avantageux pour la première année.
Pour 19,99 € par mois pendant 12 mois (puis 29,99 €/mois), avec un engagement d'un an, cette formule inclut :
- Un débit allant jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 700 Mb/s en envoi,
- Une Bbox compatible WiFi 5,
- Un décodeur TV 4K avec plus de 180 chaînes incluses,
- Un accès à l'application B.tv pour regarder la télévision sur tous vos écrans,
- Les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et dans plus de 110 pays.
Bouygues Telecom accompagne cette offre de plusieurs avantages pour faciliter votre souscription :
- Jusqu'à 148 € remboursés sur les frais de mise en service et les frais de résiliation de votre ancien opérateur.
- L'installation fibre gratuite.
- Internet garanti : Dès la souscription, Bouygues vous fournit une clé 4G avec 200 Go de data pour rester connecté en attendant l'activation de votre ligne.
- Bon plan Box + Mobile : Vous pouvez économiser jusqu'à 10 € par mois sur un forfait mobile Bouygues en regroupant vos abonnements.
