Vous avez la fibre la plus rapide du marché, mais votre connexion Wi-Fi rame dès que toute la famille est en ligne ? Le coupable n'est souvent pas votre abonnement, mais votre routeur. Une nouvelle technologie arrive pour résoudre ce problème : le Wi-Fi 7. Intégré dans les dernières box des opérateurs, il promet de libérer la pleine puissance de votre connexion, avec des vitesses plus élevées, une meilleure stabilité et la capacité de gérer des dizaines d'appareils simultanément.

Freebox Pop S (Série Spéciale)

La Freebox Pop S, une box simple sans TV ni téléphonie, met l'accent sur un excellent équilibre entre un prix attractif garanti sur le long terme, une vitesse très élevée et une connectivité de pointe avec le Wi-Fi 7.

Prix : 23,99 €/mois , garanti pendant 5 ans

, garanti pendant 5 ans Engagement : Sans engagement

Débit descendant (téléchargement) : Jusqu'à 5 Gbit/s partagés

partagés Débit montant (envoi) : Jusqu'à 900 Mbit/s

Wi-Fi : Wi-Fi 7 dernière génération

dernière génération Répéteur : Répéteur Wi-Fi 7 inclus sur demande pour les logements de plus de 80 m²

Avantages : Frais de mise en service (49 €) offerts sur demande et prise en charge des frais de résiliation de votre ancien opérateur jusqu'à 100 €

➡️ Idéale pour : L'utilisateur qui recherche à la fois la performance d'une offre purement internet et la tranquillité d'un prix garanti sur 5 ans. La vitesse très élevée et le répéteur Wi-Fi 7 inclus en font un choix excellent pour les familles ou les colocations dans de grands logements où de nombreux appareils sont connectés en même temps pour du streaming, du jeu en ligne ou du télétravail.

La Boîte Sosh Fibre

La Boîte Sosh Fibre se distingue par la fiabilité du réseau Orange, une proposition équilibrée incluant la téléphonie fixe et une option TV flexible, le tout avec le nouveau Wi-Fi 7.

Prix : 24,99 €/mois

Engagement : Sans engagement

Engagement : Sans engagement Réseau : Fibre d'Orange

Débit descendant (téléchargement) : Jusqu'à 2 Gbit/s partagés

partagés Débit montant (envoi) : Jusqu'à 800 Mbit/s

Wi-Fi : Wi-Fi 7 via la nouvelle Livebox S

Wi-Fi : via la nouvelle Livebox S Téléphonie : Appels illimités vers les fixes de France et de plus de 100 destinations

TV : Appli TV d'Orange (offerte sur demande) ou Décodeur TV 4K (5 €/mois)

➡️ Idéale pour : Ceux qui privilégient avant tout la qualité du réseau. En choisissant Sosh, vous bénéficiez de l'infrastructure d'Orange, souvent perçue comme un gage de stabilité. C'est l'offre la plus polyvalente : elle convient aussi bien à ceux qui veulent juste une connexion internet fiable qu'aux familles qui souhaitent conserver une ligne fixe et ajouter une option TV simple et abordable, sans être enfermées dans un bouquet TV complet.

B&YOU Pure Fibre

La B&YOU Pure Fibre est l'offre de la performance brute au meilleur prix. Elle cible ceux qui veulent le débit le plus rapide possible pour un usage centré exclusivement sur internet.

Prix : 23,99 €/mois

Engagement : Sans engagement

Débit descendant (téléchargement) : Jusqu'à 8 Gbit/s (selon éligibilité)

(selon éligibilité) Débit montant (envoi) : Jusqu'à 1 Gbit/s (selon éligibilité)

(selon éligibilité) Wi-Fi : Wi-Fi 7 dernière génération

dernière génération Répéteur : Répéteur Wi-Fi 7 offert 1 mois puis en option (3 €/mois)

Avantages : installation et livraison gratuites, et jusqu'à 148 € remboursés (frais de mise en service et de résiliation)

➡️ Idéale pour : Ceux qui recherchent les débits théoriques les plus élevés du marché pour un prix plancher. C'est l'offre "sans superflu" par excellence, parfaite pour une personne n'ayant besoin ni de TV, ni de téléphonie fixe. Les avantages de bienvenue avec les frais remboursés en font également le meilleur choix pour ceux qui veulent changer d'opérateur en minimisant les coûts initiaux.

