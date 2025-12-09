Vous hésitez entre la Freebox Révolution Light et la RED Box ? Si ces deux offres figurent parmi les moins chères du marché, elles adoptent des stratégies radicalement opposées. D'un côté l'abondance de contenus, de l'autre la stabilité du prix. Voici le comparatif pour savoir laquelle est faite pour vous.

1. Freebox Révolution Light : le "tout inclus"

La Freebox Révolution Light est l'offre idéale si vous voulez un maximum de services pour un prix mini au démarrage.

➕ Les plus :

➡️ Les débits : profitez d’une connexion rapide avec jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 900 Mbit/s en montant.

➡️ Une tonne de contenus : un décodeur TV, un lecteur Blu-Ray, et l'accès à 300 chaînes + des centaines de films gratuits.



➡️ Le prix : 19,99 € la première année, avant de passer à 29,99 €.

2. RED Box : la "tranquillité" et un débit symétrique

La RED Box est l'offre idéale si vous voulez juste internet sans que le prix ne bouge.

➕ Les plus :

➡️ Les débits : un débit symétrique jusqu'à 1Gb/s en débit descendant et montant avec le WiFi 5.

➡️ Le prix, qui est fixé à 20,99 € et ne doublera pas dans un an. Vous avez internet et une appli pour la TV, mais pas de décodeur physique (sauf si vous décidez de le prendre en option).

➡️ Les appels vers les mobiles inclus.

Le résultat

Vous voulez une offre TV ultra-complète et payer le moins cher possible maintenant ?

? Prenez Free . Avec son décodeur et ses contenus inclus, c'est l'offre la plus riche pour un prix de départ imbattable.





? . Avec son décodeur et ses contenus inclus, c'est l'offre la plus riche pour un prix de départ imbattable. Vous voulez un prix stable et les 300 chaînes ne vous intéressent pas ?

? Optez pour RED. C'est le choix de la tranquillité : un tarif qui ne double pas et un débit symétrique (1Gb/s montant et descendant) idéal pour aller à l'essentiel.

À retrouver également dans nos guides box fibre :