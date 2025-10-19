(Re)découvrez la RED Box 7, une solution fibre optique personnalisable proposée à un tarif de base attractif de 20,99 €/mois. Conçue pour s'adapter à vos besoins, elle vous permet de choisir vos options en matière de débit, de téléphonie et de télévision. Pour un démarrage sans frais cachés, la mise en service est actuellement offerte sur demande.

Internet

Vous avez le choix entre deux options de débit et de technologie WiFi :

➡️ Inclus dans l'offre de base :

Jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement (↓) et 1 Gb/s en envoi (↑).

WiFi 5.

➡️ Option payante (+2 €/mois) :

Jusqu'à 2 Gb/s partagés en téléchargement (↓) et 1 Gb/s en envoi (↑).

WiFi 6.

Téléphonie fixe

Les appels sont illimités vers les fixes de plus de 100 pays et vers les mobiles de France.

Télévision

L'offre de base ne comprend pas de décodeur TV mais donne accès à l'application RED TV. Vous pouvez également l'enrichir avec des options.

Inclus dans l'offre de base :

Application RED TV (sur smartphone, tablette, etc.).

35 chaînes.

Options payantes pour la TV :

Décodeur Connect TV : +3 €/mois.

100 chaînes (au lieu de 35) : +2 €/mois.

➡️ Découvrir la RED Box Fibre à 20,99 €/mois avec frais de mise en service offerts

À retrouver également dans nos bons plans fibre :