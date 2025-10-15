En ce moment, vous pouvez profiter d'une double offre de bienvenue exclusive en ligne chez Free pour toute nouvelle souscription à une offre Freebox. Non seulement les frais de mise en service de 49 € vous sont offerts sur demande, mais vous pouvez également obtenir un remboursement jusqu'à 100 € sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur.

À cette occasion, (re)découvrez une des offres les plus intéressantes de Free et du marché en ce moment, la Freebox Pop S.

La Freebox Pop S offre un débit descendant allant jusqu’à 5 Gbit/s partagé (900 Mbit/s en envoi), le WiFi 7 et un répéteur WiFi 7 disponible sur demande pour les grands logements. Elle ne comprend pas de service de télévision et est donc centrée uniquement sur l’internet.

Proposée à 23,99 €/mois sans engagement et avec un prix garanti 5 ans, cette box s’adresse donc aux aux foyers très connectés qui ont besoin de performances élevées, ainsi qu’à ceux qui privilégient le streaming plutôt que la télévision traditionnelle.

