La bataille pour le très haut débit sans fibre optique s'intensifie. Ce 21 août 2025, Orange a officiellement lancé sa nouvelle Flybox 5G+ Home, une mise à jour matérielle majeure qui intègre la norme Wi-Fi 7. Développé avec Nokia, ce boîtier devient une alternative sérieuse à la fibre, en exploitant le réseau 5G+ de l'opérateur pour offrir des performances de premier plan, et vient concurrencer frontalement l'offre de Free.

Qu'apporte concrètement le passage au Wi-Fi 7 ?

L'intégration du Wi-Fi 7 bi-bande est le principal atout de cette nouvelle Flybox. Grâce à cette technologie, les débits théoriques font un bond significatif pour atteindre 1,5 Gbit/s en téléchargement et 250 Mbit/s en envoi.

Orange égale ainsi le débit descendant de Free et le surpasse même sur le débit montant. La box embarque également quatre récepteurs, soit le double de l'ancienne version, pour assurer une meilleure couverture sans fil dans le logement. La technologie L4S est aussi de la partie pour garantir une latence faible et stable, un point crucial pour le gaming et le streaming 4K.

Comment se positionne l'offre d'Orange face à la concurrence ?

Malgré l'amélioration technique, Orange a fait le choix de ne pas toucher à ses tarifs. La Flybox 5G+ Home reste proposée à 42,99 euros par mois, sans engagement. Cette offre la place en compétition directe avec ses rivaux.

Si Bouygues Telecom et SFR proposent des offres similaires, c'est surtout Free qui reste le concurrent le plus agressif avec sa box 5G à 39,99 euros par mois (et 29,99 euros la première année). Orange se distingue cependant par un débit montant supérieur et une offre TV incluse de 150 chaînes, accessible via l'application TV d'Orange.

L'installation est-elle toujours aussi simple ?

Oui, et c'est l'un des arguments de vente majeurs de ce type de produit. L'installation de la Flybox est conçue pour être "plug-and-play" : il suffit de la brancher pour qu'elle soit immédiatement opérationnelle.

Aucune intervention de technicien n'est nécessaire, ce qui en fait une solution idéale pour ceux qui cherchent un accès immédiat au très haut débit sans les contraintes d'une installation fibre. Pour les connexions filaires, la box conserve ses trois ports Ethernet, un détail apprécié des gamers.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette box est-elle une bonne alternative à la fibre optique ?

Oui, pour les foyers qui ne sont pas encore éligibles à la fibre ou qui subissent une connexion ADSL de mauvaise qualité, la box 5G est une excellente alternative. Elle offre des débits comparables à ceux de la fibre, à condition de bénéficier d'une bonne couverture 5G+.

L'offre TV est-elle complète ?

L'offre de base inclut l'accès à 150 chaînes via l'application TV d'Orange sur smartphone, tablette et PC. Pour profiter de ces chaînes sur un téléviseur, il est possible de souscrire à une option Clé TV pour 5 euros supplémentaires par mois.

Existe-t-il des offres spéciales pour les jeunes ?

Oui, Orange cible spécifiquement les 18-26 ans avec une offre spéciale qui ramène le prix de l'abonnement à 29,99 euros par mois, via une offre de remboursement. C'est un tarif très compétitif qui s'aligne sur l'offre promotionnelle de Free.