En souscrivant à la box Pure Fibre, les clients Bouygues Telecom peuvent en ce moment bénéficier d’un tarif préférentiel sur le forfait mobile B&YOU 100 Go 5G, profitant ainsi d’une connexion fixe performante et d’un abonnement mobile à prix réduit.

Pour rappel, la box Pure Fibre n’inclut pas de service de télévision ni de téléphonie fixe. Elle promet cependant une connexion ultra-rapide avec des débits pouvant atteindre, selon l'éligibilité de la ligne, 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi.

La box est également équipée de la dernière technologie WiFi 7. Un répéteur WiFi 7 est également disponible en option pour garantir une couverture optimale dans toutes les pièces.

Le second avantage de cette formule est la réduction appliquée sur le forfait B&YOU 100 Go 5G : en l'associant à la box Pure Fibre, son prix passe à 8,99 €/mois au lieu de 10,99 €/mois. Ce forfait sans engagement inclut une enveloppe de 100 Go de données à utiliser sur le réseau 5G en France métropolitaine, ainsi que les appels et les SMS et MMS illimités sur le territoire.

En plus de son enveloppe de données nationale, ce forfait mobile inclut 25 Go de données utilisables en UE et dans les DOM.



