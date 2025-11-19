Bouygues Telecom lance en ce moment une opération de déstockage : sa box WiFi 5 s'affiche à un prix exceptionnel de 19,99 € par mois pendant 1 an (puis 29,99 €/mois, engagement 1 an).

Vous bénéficiez d'une connexion rapide avec un débit descendant pouvant atteindre 1 Gb/s et d'une box compatible WiFi 5. L'installation de la fibre est intégralement offerte.

Côté divertissement, l'offre ne manque de rien. Vous accédez à plus de 180 chaînes grâce au décodeur TV 4K. Ce décodeur intègre nativement les applications comme Netflix ou Prime Video et simplifie la navigation grâce à la commande vocale. Pour la téléphonie, les appels vers les fixes sont illimités en France et vers plus de 110 destinations.

Le véritable avantage réside dans les garanties Bouygues Telecom. D'abord, les frais de mise en service de 48 € sont offerts (par remboursement), et l'opérateur prend en charge la résiliation chez votre ancien fournisseur (jusqu'à 100 € remboursés) et la conservation de votre numéro de ligne fixe. Vous obtenez ensuite une clé 4G avec 200 Go pour une connexion garantie dès le premier jour. Enfin, vous bénéficiez d'économies additionnelles sur votre forfait mobile (jusqu'à 10 €/mois) et d'une assistance client disponible 7 jours sur 7.

➡️ Découvrir la box WiFi 5 Bouygues Telecom à 19,99 €/mois pendant 1 an

À retrouver également dans nos bons plans fibre :