Aujourd'hui, focus sur la RED box de RED by SFR à 22,99 € par mois. Elle intègre la SFR box 8, vous donnant accès à la fois au WiFi 6 et à des débits fibre performants, atteignant 2Gb/s partagés en téléchargement et 1Gb/s en envoi.

Concernant la téléphonie, le forfait de base comprend les appels illimités vers les fixes dans plus de 100 pays et les mobiles de France métropolitaine.

Pour la partie télévision, l'offre standard vous donne accès à 35 chaînes via l'application RED TV, utilisable sur vos appareils mobiles ou ordinateurs, mais n'inclut pas de décodeur physique pour votre téléviseur.

Vous pouvez toutefois opter pour le décodeur Connect TV pour 3 € de plus par mois. Par ailleurs, si les 35 chaînes de base ne vous suffisent pas, vous pouvez accéder à un bouquet étendu à 100 chaînes pour un supplément de 2 € par mois.

La mise en service est également offerte sur demande en ce moment.

⚡️Découvrir la RED box fibre version WiFi 6 / 2Gb/s à 22,99 €/mois



À retrouver également dans nos bons plans fibre / box 5G :