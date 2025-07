À quelques euros près, les offres fibre d'Orange et Sosh semblent proches. Toutefois, elles distinguent par leurs atouts : Orange mise sur un pack TV complet, tandis que Sosh propose une box de dernière génération compatible WiFi 7. Analysons le meilleur rapport qualité-prix pour vos besoins.

Boîte Sosh : la performance et la liberté avant tout

L'offre de Sosh s'adresse clairement aux utilisateurs qui recherchent la performance maximale et la flexibilité. Pour 24,99 € par mois, elle se distingue par des caractéristiques techniques supérieures. Vous bénéficiez d'un débit très élevé allant jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement et de la toute dernière technologie WiFi 7 avec la nouvelle Livebox S. C'est la garantie d'une connexion ultra-rapide et stable, idéale pour les jeux en ligne, le streaming en 4K sur plusieurs écrans ou le télétravail intensif.

Côté télévision, Sosh adopte une approche "à la carte". L'application TV d'Orange est offerte sur demande pour regarder une sélection de chaînes sur mobile ou tablette. Si vous souhaitez un service TV complet sur votre téléviseur, il faudra souscrire à l'option décodeur TV pour 5 € de plus par mois, ce qui porte le total à 29,99 €. Vous êtes également libre de changer d'offre à tout moment sans frais.

En résumé, choisissez Sosh si :

Vous voulez le débit le plus rapide et la technologie WiFi la plus récente.

Vous ne voulez aucun engagement.

La télévision traditionnelle n'est pas votre priorité, ou vous êtes prêt à payer un petit supplément pour l'obtenir.

Série Spéciale Livebox Lite Fibre Orange : la simplicité du tout-inclus

L'offre d'Orange, à 29,99 € par mois, mise sur la simplicité et une formule tout-en-un. Son principal atout est l'intégration d'un service TV complet directement dans le prix de base. Pour ce tarif, vous disposez d'un décodeur 4K et de 200 chaînes TV, sans avoir à ajouter d'option. C'est la solution parfaite si vous voulez une installation simple et fonctionnelle dès le premier jour.

En contrepartie, cette offre demande un engagement de 12 mois. La technologie est également moins avancée que celle de Sosh : le débit est limité à 1 Gbit/s en téléchargement et la Livebox 5 fonctionne avec le WiFi 5. Bien que très suffisant pour la majorité des usages, ce n'est pas le summum de la performance. L'offre inclut également un petit bonus pour certains : les appels illimités vers les mobiles aux USA et au Canada.

En résumé, choisissez la Livebox Lite Fibre d'Orange si :

Vous voulez une offre simple où la télévision est déjà incluse.

Un débit de 1 Gbit/s et le WiFi 5 sont suffisants pour vos besoins.

Un engagement d'un an ne vous dérange pas en échange d'un package complet.

