En combinant la puissance brute de la fibre optique avec les dernières innovations matérielles, SFR propose avec la box Fibre Premium à 44,99 €/mois, une solution haut de gamme qui s'adapte aux foyers les plus connectés. Que vous soyez un créateur de contenu envoyant des fichiers volumineux ou une famille utilisant plusieurs écrans simultanément, cette offre garantit une fluidité totale, le tout sans la contrainte d'un engagement sur la durée.

Des performances de pointe avec le WiFi 7

Le cœur de cette configuration repose sur des débits symétriques exceptionnels atteignant 8 Gb/s en téléchargement comme en envoi. Cette performance est soutenue par la toute nouvelle SFR Box 10+, qui intègre la technologie WiFi 7 certifiée tri-bande. Ce standard de dernière génération assure une couverture domestique optimale et une réactivité sans précédent pour tous vos appareils sans fil.

Une expérience cinéma au cœur du salon

Côté divertissement, le décodeur SFR Box 8 TV vous donne accès à 200 chaînes incluses. L'originalité de cette offre réside dans sa flexibilité : vous bénéficiez d'une remise mensuelle de 5 € sur l'option de streaming de votre choix, comme Netflix ou Disney+.

Pour profiter de vos programmes sur un second écran, SFR vous laisse une liberté totale. Vous pouvez opter pour un décodeur secondaire inclus (avec 10 € de frais de mise en service), préférer l'usage de l'appli SFR TV sur votre TV connectée, ou simplement choisir de ne prendre aucune option supplémentaire.

Une continuité de service assurée

SFR propose des options de secours pour ne jamais rester hors ligne. L'option Internet Garanti vous permet de disposer d'une Box de poche 4G incluse pour une connexion sans interruption (avec des frais d'activation de 10 €). En complément, l'option Internet jusqu'au raccordement offre 200 Go de données sur votre forfait mobile pour les clients SFR ou RED, vous assurant d'être connecté dès la souscription, avant même l'arrivée du technicien.

Une transition simplifiée et sans risque

L'adhésion à ce service est facilitée par une prise en charge complète des frais de changement d'opérateur. Bien que des frais d'ouverture de 49 € soient appliqués sur votre première facture, SFR propose un remboursement pouvant aller jusqu'à 100 € pour couvrir vos frais de résiliation actuels. De plus, la promesse de "naviguer en toute sérénité" dès la souscription assure une continuité de service pour ne jamais rester sans internet durant l'installation.

⚡️Découvrir la box SFR Fibre Premium à 44,99 €/mois⚡️

