Pour ceux qui cherchent la vitesse absolue, la Livebox Max Fibre reste la solution de référence d'Orange pour le streaming intensif, le télétravail et la maison connectée.

Une connexion fibre qui dépote

Avec la Livebox Max Fibre, Orange déploie sa puissance maximale : un débit grimpant jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement comme en envoi. C'est l'offre idéale pour les foyers où tout le monde est connecté simultanément. Elle s'appuie sur la technologie WiFi 7, garantissant un signal stable et ultra-rapide. Pour les grandes habitations, jusqu'à trois répéteurs WiFi 6 peuvent être inclus afin d'éliminer les zones blanches.

Netflix et 200 chaînes au menu

Le divertissement est au cœur de l'offre avec Netflix inclus, ainsi qu'un bouquet TV de 200 chaînes variées. L'expérience repose sur le Décodeur TV 6, avec la possibilité d'un second boîtier via l'option Multi TV. L'enregistreur intégré permet également de stocker jusqu'à 300 heures de programmes.

Appels illimités et options à la carte

Côté téléphonie, les appels sont illimités vers les fixes de France, des DOM et de plus de 110 destinations, ainsi que vers les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada.

Orange propose également des services de continuité comme l’Airbox (20 Go) pour rester connecté même en déplacement (10 € de frais d'activation). La mise en service est facturée 49 €, avec un engagement de 12 mois.

Des remises pour les abonnés streaming

Orange optimise votre budget divertissement : -5 € de réduction mensuelle sont possibles sur les abonnements Netflix, Disney+, Ligue 1+ et Apple TV.

Les tarifs

➡️ Les 12 premiers mois : 47,99 €/mois.

➡️ Ensuite : 57,99 €/mois (ou 52,99 €/mois pour les clients mobile Orange).

