Voici en premier les écouteurs sans fil Belkin SoundForm Play.

Profitez d’une qualité sonore exceptionnelle grâce aux transducteurs dynamiques de 6 mm et aux 3 préréglages d’égalisation.

Chaque écouteur est équipé de 2 microphones pour capter chaque détail sonore et assurer une transmission vocale limpide, même en environnement bruyant.

Avec jusqu’à 38 heures d’écoute, profitez de 8 heures de lecture continue, prolongées par 30 heures supplémentaires grâce à l’étui de recharge. Une simple charge de 10 minutes offre 60 minutes d’écoute, tandis que la recharge rapide en USB-C permet de recharger entièrement les écouteurs et leur étui en seulement 1,5 heure.

Les écouteurs prennent en charge le Bluetooth 5.2 et intègrent des commandes tactiles qui permettent de régler le volume, changer de piste et gérer vos appels d’un simple geste.

Grâce à la certification IPX5, ils sont également résistants à l’eau et à la transpiration.

Retrouvez les Belkin SoundForm Play en noir à 29,81 € au lieu de 59,99 €, soit une remise de 50 % sur Amazon.





