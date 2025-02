Voici en premier le XGIMI MoGo 2 Pro.

Il s'agit d'un vidéoprojecteur home cinéma de 400 lumens ISO, conçu pour offrir des images éclatantes et réalistes. Grâce à la norme de température de couleur D65, adoptée par Hollywood, et à une couverture DCI-P3 à 90 %, chaque scène révèle des couleurs précises et des détails saisissants.

Équipé de capteurs 3D ToF et CMOS, l'appareil ajuste automatiquement l’image avec une correction du trapèze et un autofocus ultra-rapides et précis, sans interruption du visionnage.

Profitez d’un son tridimensionnel puissant grâce aux haut-parleurs 2 × 8 W et à la technologie Dolby Audio. Son diaphragme visible spécialement conçu délivre des basses profondes et percutantes.

Android TV 11.0 vous permet également d'accéder à tous vos contenus facilement.

Retrouvez le projecteur XGIMI MoGo 2 Pro à 369 € avec le coupon à cocher sur Amazon. Pour information, son prix officiel s'élève à 599 €.



Et voici quelques autres modèles de vidéoprojecteurs portables à prix réduit en ce moment :

