On commence avec la caméra DJI Osmo Pocket 3 (Bundle Créateur).

Elle embarque un capteur CMOS 1 pouce et capture des vidéos en 4K jusqu'à 120 images par seconde, offrant une clarté exceptionnelle à chaque prise.

Son écran tactile de 2 pouces facilite la composition et s'oriente sans effort pour s'adapter aux prises de vue horizontales et verticales.

Grâce à sa stabilisation mécanique sur 3 axes, profitez d'une fluidité inégalée, même en mouvement. Fixée sur un trépied, la caméra suit vos déplacements avec précision pour des plans dynamiques et immersifs.

Elle verrouille instantanément son sujet pour offrir des images nettes et détaillées, qu'il s'agisse de scènes d'action ou de plans fixes.

Avec le mode D-Log M et une profondeur de couleur 10 bits, capturez plus d’un milliard de nuances et sublimez vos levers et couchers de soleil en post-production.

Le Bundle Créateur inclus également un émetteur DJI Mic 2, une poignée de batterie, un mini trépied, un sac de transport, un objectif grand-angle, une bonnette anti-vent, etc.

Retrouvez le Bundle Créateur DJI Osmo Pocket 3 à 562,71 € grâce au code SSFR60 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

Pour information, le Bundle Créateur est proposé à 679 € sur le site officiel.



On continue avec les Samsung Galaxy Buds3 Pro (blanc).

Profitez d’une réduction active du bruit adaptative, qui ajuste automatiquement son intensité en fonction de votre environnement pour une immersion totale. Grâce à Galaxy AI, accédez à un traducteur instantané.

L’égaliseur et l’ANC adaptatifs, combinés à une réduction de bruit personnalisable jusqu’à -33 dB, offrent un son parfaitement équilibré, tout en permettant un mode son environnant ajustable pour rester attentif à ce qui vous entoure.

Les haut-parleurs 2 voies, dotés d’un woofer dynamique de 10,5 mm et d’un tweeter planar de 6,1 mm, garantissent une restitution sonore riche et précise. Trois microphones et une unité de traitement vocal (VPU) assurent une capture claire et naturelle de chaque mot.

Les capteurs intégrés (accéléromètre, capteur de proximité, gyroscope, pavé tactile) optimisent l’expérience utilisateur avec une détection d’utilisation intelligente et un contrôle précis. Avec une certification IP57, profitez des Buds 3 Pro en toute sérénité, quelles que soient les conditions.

Passez sans effort d’un appareil à l’autre grâce à la détection automatique de port et à la fonction Auto Switch, compatible avec votre smartphone, tablette, montre ou TV. L’Easy Pairing simplifie la connexion, et SmartThings Find vous aide à localiser vos écouteurs, même hors de leur boîtier.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds3 Pro sont disponibles en blanc à 169,99 € au lieu de 249,99 € (prix officiel), soit une remise de 32 % chez Darty.



On peut également les trouver en pack avec un SmartTag 2 à 199,99 € sur la Fnac.



On termine ce top 3 avec le haut-parleur Bluetooth portable Xiaomi Sound Outdoor.

Avec une puissance de sortie de 30 W, le Xiaomi Sound Outdoor intègre un système audio avancé composé d’un caisson de basses et de deux radiateurs passifs, délivrant des basses profondes et dynamiques.



Le mode Boost exclusif intensifie encore l’expérience sonore, offrant des sons percutants et immersifs. Grâce à son égalisation automatique, les fréquences sont ajustées intelligemment pour un son équilibré et précis, même à faible volume.

Certifié IP67, il résiste à l’eau et à la poussière. Son autonomie de 12 heures assure une écoute prolongée, avec une recharge rapide via USB-C (15W).

La fonction appel mains libres permet de gérer vos appels facilement, tandis que la connexion stéréo entre deux enceintes crée une scène sonore plus large. Besoin de plus de puissance ? Connectez jusqu’à 100 enceintes simultanément pour une immersion totale.

Enfin, avec le Bluetooth 5.4, profitez d’une connexion rapide, stable et efficace.

Disponible en noir, rouge ou bleu, le Xiaomi Sound Outdoor est en ce moment en promotion à 24,99 € au lieu de 49,99 € sur le site officiel Xiaomi.



