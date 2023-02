Les bonnes offres continuent de tomber sur le site de nos commerçants préférés. Nous en profitons pour vous informer sur ces belles réductions que l'on a pu trouver.

Commençons avec l'enceinte connectée Bigben Rubik's. Cette enceinte rendra nostalgiques la plupart des gens ayant vécu dans les années 80 et donnera un côté "kitch" à votre déco. Elle possède la technologie Bluetooth et a une portée de 10 mètres. Le micro intégré vous permet de l'utiliser par la voix si vous le souhaitez, mais vous pouvez également y brancher votre téléphone via la prise auxiliaire en jack 3,5 mm. Sa puissance de 35W vous permettra d'avoir un son propre et suffisamment puissant.

Cette enceinte connectée Bigben Rubik's est vendue 32,64 € au lieu de 42,98 € soit 24% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est offerte sous 7 jours.





Passons maintenant à la brosse à dents électrique Philips Sonicare ProtectiveClean 5100. Cet outil indispensable à l'hygiène et de dernière génération offre un brossage doux et sûr. Elle possède 3 modes (clean, white et gum care) qui lui donnent une grande polyvalence et s'adapte à toutes les bouches. Un assainisseur UV est fourni avec la brosse à dents afin de la désinfecter. Sa batterie intégrée offre une autonomie d'environ 2 semaines.

Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 est vendue 89,99 € au lieu de 149,98 € soit 40% de remise immédiate chez Amazon. Livraison en 48h gratuite pour les clients Prime.





Terminons avec la montre connectée Xiaomi Watch S1 Active. Cette montre possède un écran AMOLED de 1,43" (46 mm) à haute définition. Avec ses 117 modes de sport, cet appareil saura vous accompagner au quotidien dans vos exercices physiques. Elle possède un GPS, surveille votre santé et peut être utilisée pour la natation (étanchéité 5 ATM). Cette montre connectée communique à votre téléphone via Bluetooth et affiche une autonomie de 12 jours.

Cette montre connectée Xiaomi Watch S1 Active est vendue 129,99 € au lieu de 159,99 € soit -19% chez Fnac. Livraison gratuite sous 72h.



