C'est un changement de statut qui agite les amateurs de café. La substance psychoactive la plus consommée au monde vient d'être classée "nocive pour la santé si ingérée e, grande quantité" par l'Union européenne. Cette décision, qui fait suite à l'interdiction de son usage comme pesticide, repose sur des évaluations de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et soulève de nombreuses questions sur les habitudes de consommation des Européens.

Pourquoi ce nouveau classement de la caféine ?

Le verdict est tombé suite à une mise à jour des directives sur la sécurité chimique. Les études de l'EFSA pointent du doigt les risques liés à une caféine en consommation excessive. Les experts évoquent des effets négatifs potentiels sur le système cardiovasculaire, la régulation de la température corporelle et l'équilibre hydrique du corps.

Les populations les plus vulnérables sont particulièrement ciblées par cette mise en garde. Les enfants, les adolescents et les femmes enceintes constituent des groupes à risque accru. Chez ces derniers, l'agence sanitaire souligne des liens possibles avec des troubles du sommeil, de l'anxiété et même une baisse du poids du nourrisson à la naissance.

Quels sont les produits réellement concernés ?

Contrairement aux craintes, cette mesure ne signe pas la fin du café matinal. La réglementation vise principalement les produits où la caféine est présente à des doses extrêmes, comme certains compléments alimentaires en poudre ou des formulations industrielles. L'interdiction de son usage en tant que pesticide a renforcé cette perception d'une substance problématique en cas de forte ingestion.

Toutefois, cette décision est vue par beaucoup comme un premier pas. Les boissons énergétiques, déjà soumises à un étiquetage spécifique, sont dans le viseur des autorités sanitaires. Leur popularité croissante chez les jeunes inquiète, et ce nouveau classement pourrait accélérer un durcissement de leur commercialisation.

Quelles sont les réactions politiques et scientifiques ?

La décision ne fait pas l'unanimité. Des critiques politiques, notamment venues des pays nordiques où la culture du café est très forte, dénoncent une ingérence excessive de l'Union européenne. Le député danois Anders Vistisen a publiquement critiqué cette approche, la comparant à d'anciennes tentatives de réguler des substances naturelles comme la coumarine dans la cannelle.

Du côté des scientifiques, le discours est plus mesuré. La plupart rappellent que tout est une question de dose. Une consommation modérée reste bien tolérée par la majorité des adultes en bonne santé et pourrait même avoir des effets protecteurs. En revanche, les excès sont clairement associés à des symptômes bien connus comme les palpitations ou la nervosité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon café du matin est-il dangereux ?

Non, la nouvelle classification de l'UE ne concerne pas la consommation modérée de café, de thé ou d'autres boissons courantes. Elle cible les produits à très haute concentration en caféine, comme certains compléments alimentaires ou son usage industriel.

Quels sont les risques d'une consommation excessive ?

À forte dose, la caféine peut provoquer des palpitations, des troubles du sommeil, de l'anxiété et des déséquilibres hydriques. Pour les femmes enceintes, un excès est associé à un risque de faible poids du bébé à la naissance.