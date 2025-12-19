Une simple ligne dans un texte réglementaire et tout l'équilibre du marché automobile européen bascule. Avec sa nouvelle réglementation sur les petites voitures électriques, la Commission européenne vient de redessiner les contours de l'industrie. Deux géants, Renault et Stellantis, qui dominent le marché des citadines, se retrouvent directement impactés par une décision qui semble taillée sur mesure pour l'un, et beaucoup moins pour l'autre.

Pourquoi cette nouvelle catégorie M1E a-t-elle été créée ?

L'objectif de Bruxelles est de relancer une offre de véhicules populaires et contrer la hausse des prix qui a fait déserter les segments des petites citadines. Confrontée à la disparition de nombreux modèles thermiques abordables et à la pression des marques chinoises, la Commission a inventé la catégorie M1E. Elle concerne les véhicules 100 % électriques de moins de 4,2 mètres de long, à une condition essentielle : qu'ils soient construites dans l'Union européenne.

Le principal levier de cette mesure réside dans les "super crédits" d'émissions. Concrètement, chaque M1E vendue comptera pour 1,3 voiture dans le calcul de la moyenne de CO₂ d'un fabricant jusqu'en 2034. Cet avantage a pour but de résoudre la "crise d'accessibilité" en encourageant la production de modèles vendus entre 15 000 et 20 000 euros, tout en soutenant la filière automobile sur le continent.

En quoi cette réglementation est-elle une aubaine pour Renault ?

Pour Renault, ce nouveau cadre réglementaire tombe à pic. Il valide une stratégie visionnaire initiée il y a plusieurs années, lorsque le groupe a massivement investi dans le segment des petites citadines électriques. Une aubaine pour le groupe, qui s'impose comme l'un des constructeurs les mieux préparés à cette nouvelle donne. Le constructeur français a même activement milité pour une limite de longueur à 4,2 mètres et un cadre stable sur 10 ans.

En conséquence, la quasi-totalité de sa gamme compacte est éligible : la future Twingo, la Renault 5, la Renault 4 et même la Mégane E-Tech, toutes produites en Europe, bénéficieront des super crédits. Seule la Dacia Spring, assemblée en Chine, est exclue du dispositif, mais son remplacement par un modèle dérivé de la Twingo et fabriqué dans l'UE est déjà prévu. C'est une victoire stratégique pour le groupe au losange.

Pourquoi Stellantis se retrouve-t-il en difficulté ?

L'ambiance est radicalement différente chez Stellantis. Le groupe, né de la fusion de PSA et Fiat-Chrysler, se retrouve pris à contre-pied. Il espérait une réglementation incluant des modèles thermiques ou des exigences de sécurité allégées pour de très petites voitures, mais la proposition européenne a balayé ces attentes. La limite de 4,2 mètres écarte d'office plusieurs de ses modèles phares comme le Peugeot 2008 (4,3 m) ou les futurs Citroën e-C3 Aircross et Opel Frontera (4,4 m).

Mais une autre contrainte pèse lourd : la fabrication hors UE. L'usine serbe du groupe, qui assemble la Fiat Grande Panda et une partie des Citroën e-C3, ne pourra pas faire profiter ces modèles des super crédits. Seules les petites voitures électriques produites en Europe, comme la Fiat 500e ou la Peugeot e-208, seront éligibles. Pour Stellantis, la déception est palpable, le groupe estimant que ces règles ne répondent pas aux défis d'une mobilité abordable pour le plus grand nombre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une voiture de catégorie M1E exactement ?

Il s'agit d'un véhicule de tourisme 100 % électrique, dont la longueur ne dépasse pas 4,20 mètres et qui est obligatoirement assemblé dans un pays de l'Union européenne. Cette catégorie se situe entre les voitures particulières classiques (M1) et les quadricycles lourds (L7e).

Cette mesure va-t-elle vraiment faire baisser le prix des voitures électriques ?

C'est l'objectif principal de la Commission européenne. En accordant des "super crédits" et en simplifiant la réglementation, Bruxelles veut inciter les constructeurs à produire des modèles plus petits et moins chers, avec un prix cible espéré entre 15 000 et 20 000 euros. Des aides à l'achat ou des avantages fiscaux pourraient également être associés à cette catégorie.

Toutes les petites voitures électriques sont-elles concernées ?

Non, et c'est un point crucial. Deux conditions sont cumulatives : la longueur (moins de 4,2 mètres) et le lieu de production (Union européenne). Un modèle comme la Dacia Spring, bien que petit, est exclu car il est fabriqué en Chine. De même, un SUV compact comme le Peugeot 2008 est trop long pour être éligible.