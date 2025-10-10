La rivalité entre Call of Duty et Battlefield a toujours rythmé l'actualité du jeu vidéo, mais elle vient de basculer dans une confrontation directe et sans merci. Alors que tous les yeux sont rivés sur la sortie de Battlefield 6 ce 10 octobre, son concurrent de toujours, Activision, a décidé de jouer les trouble-fêtes.

La manœuvre ? Rendre son opus de l'an dernier, Call of Duty: Black Ops 6, entièrement gratuit pile au même moment. Un coup de Jarnac marketing parfaitement orchestré pour tenter de voler la vedette.

Quelle est la stratégie de contre-programmation d'Activision ?

L'offensive est aussi simple que brutale. Du 9 octobre à 18h au 16 octobre à 19h, les joueurs sur PlayStation, Xbox et PC pourront télécharger et jouer gratuitement à l'intégralité de Call of Duty: Black Ops 6. Et pour la première fois dans l'histoire de la franchise, cet essai n'est pas une simple démo : il inclut l'accès complet à la campagne solo, à tout le mode multijoueur et au mode Zombies. Le timing n'a évidemment rien d'anodin, l'opération débutant la veille même du lancement de Battlefield 6.





Cette stratégie de saturation s'ajoute à une autre manœuvre : la prolongation de 24 heures de la bêta ouverte de Black Ops 7, qui s'est ainsi terminée juste à l'aube de la sortie de son rival. L'objectif est clair : occuper l'espace médiatique et, surtout, le temps de jeu des fans de FPS au moment le plus crucial pour EA et DICE.

Pourquoi cette guerre des nerfs entre les deux géants ?

La tension couvait depuis des mois, notamment autour de la direction artistique de Battlefield 6, qui mise sur le réalisme militaire. Les développeurs de DICE n'ont pas hésité à tacler les skins jugés trop fantaisistes de Call of Duty, citant en exemple celui de Nicki Minaj comme tout ce qu'ils ne voulaient pas faire. Cette pique a visiblement touché une corde sensible chez Activision, qui a annoncé peu après que les cosmétiques de Black Ops 6 ne seraient pas transférés vers Black Ops 7 pour garantir une cohérence d'univers.



EA a continué d'enfoncer le clou avec des bandes-annonces en live-action pour son jeu, insistant sur l'authenticité. La réponse d'Activision, en offrant un jeu complet, est donc la plus frontale possible : si vous aimez l'action, pourquoi payer ailleurs quand vous pouvez l'avoir gratuitement chez nous ?

Cette offensive peut-elle réellement faire mal à Battlefield 6 ?

L'offensive d'Activision peut-elle réellement freiner l'élan de son concurrent ? D'un côté, la proposition est alléchante. Offrir un jeu AAA complet, avec sa campagne et son contenu saisonnier d'Halloween, est un argument de poids pour capter l'attention des joueurs indécis ou au budget plus serré. L'impact sur les chiffres de connexion simultanés sur Steam sera un indicateur clé.





De l'autre, Battlefield 6 arrive précédé d'une bêta très réussie et d'une forte attente de sa communauté, fidèle à son gameplay unique mêlant infanterie, véhicules et destruction à grande échelle. Il est peu probable que les fans de la première heure se laissent détourner. La bataille se jouera donc sur le terrain des joueurs occasionnels, ceux qui n'ont pas forcément prêté allégeance à l'une ou l'autre des chapelles du FPS.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment accéder à l'essai gratuit de Black Ops 6 ?

L'essai gratuit sera disponible au téléchargement sur les boutiques en ligne des consoles (PlayStation Store, Xbox Store) et sur PC (Steam) du 9 au 16 octobre 2025. Pour jouer en ligne sur console, un abonnement PlayStation Plus ou Xbox Game Pass Core reste nécessaire.

La campagne solo est-elle vraiment incluse dans cet essai ?

Oui, et c'est une première. Habituellement, les périodes d'essai gratuit de Call of Duty se concentrent sur le mode multijoueur. L'inclusion de la campagne solo cette fois-ci montre la volonté d'Activision d'offrir une expérience complète pour maximiser l'impact de son opération.

Les deux jeux sont-ils vraiment si différents ?

Malgré leur genre commun (FPS militaire moderne), les deux licences proposent des expériences très distinctes. Call of Duty est réputé pour son action rapide, nerveuse et centrée sur l'infanterie dans des cartes plus resserrées. Battlefield, à l'inverse, se distingue par ses immenses champs de bataille, l'importance des véhicules (chars, avions, hélicoptères) et la destruction d'environnement à grande échelle.