Très attendu, le prochain opus de la licence Call of Duty débarque le 25 octobre sur Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Les abonnés Xbox Game Pass bénéficieront également d'un accès dès le premier jour de sortie sur PC et Xbox.

Dans le giron de Microsoft, Activision dévoile les dates de la bêta multijoueur de Call of Duty: Black Ops 6. En accès anticipé pour les joueurs ayant précommandé le jeu, ainsi que pour les abonnés au Game Pass, un rendez-vous est donné pour le vendredi 30 août à 19h et jusqu'au mercredi 4 septembre à 19h.

La mise en ligne se fera sur toutes les plateformes en même temps. Il est en outre à noter que l'abonnement Game Pass actif brasse Game Pass Ultimate, Game Pass PC et Game Pass Console. Avec le Game Pass Console, Activision souligne que le Game Pass Core peut aussi être requis.

Le vendredi 6 septembre à 19h, ce sera l'ouverture de la bêta à tous et sur toutes les plateformes. Elle se terminera le lundi 9 septembre à 19h.

" Lors de la bêta multijoueur, vous pourrez découvrir le tout nouveau mouvement multidirectionnel et d'autres innovations de gameplay à travers une sélection d'armes, d'équipements et de modes de jeu, ainsi que de nouvelles cartes développées par Treyarch. "

Dans un contexte de hausse tarifaire

Deux jours avant la bêta, soit le mercredi 28 août, un événement Call of Duty: Next sera diffusé sur les chaînes officielles Twitch et YouTube de Call of Duty, en présence des développeurs de Treyarch et Raven. " Préparez-vous à en savoir plus sur le Multijoueur et le mode Zombies, ainsi que sur Call of Duty: Warzone. "

Rappelons que Microsoft a décidé de revoir à la hausse les prix des offres Xbox Game Pass et de les réorganiser légèrement. Call of Duty: Black Ops 6 est une grosse tête d'affiche pour faire gonfler les rangs du Game Pass.