La guerre des FPS est officiellement déclarée, et tous les coups sont permis. Alors que Battlefield 6 vient de réaliser un démarrage historique, pulvérisant les records sur Steam, son concurrent de toujours, Call of Duty, préparerait déjà la riposte. Selon plusieurs insiders bien informés, Activision envisagerait sérieusement d'avancer la date de sortie de son très attendu Black Ops 7 pour couper l'herbe sous le pied d'Electronic Arts.

D'où vient cette rumeur d'une sortie anticipée ?

La rumeur, qui enfle depuis quelques heures sur les réseaux sociaux, vient principalement de l'insider réputé TheGhostOfHope. Spécialiste de la franchise, il suggère qu'Activision pourrait avancer d'une semaine la sortie de son blockbuster. Initialement prévu pour le 14 novembre 2025, Call of Duty: Black Ops 7 pourrait ainsi débarquer dès le 7 novembre.





Bien que l'information reste à prendre avec des pincettes, l'insider lui-même la jugeant crédible, un tel changement de calendrier à moins d'un mois du lancement serait un signal fort envoyé à la concurrence.

Pourquoi Activision avancerait-il la sortie ?

La raison de ce potentiel changement de calendrier est évidente et tient en deux mots : Battlefield 6. Le succès colossal et immédiat du jeu d'EA, qui a attiré près de 750 000 joueurs simultanés sur Steam dès son lancement, a rebattu les cartes. Activision ne peut pas se permettre de laisser son principal rival occuper seul le terrain pendant plusieurs semaines.

Seems like there’s some evidence of a potential release date change for Black Ops 7 where it could move up a week. Not sure I buy it yet but would be a pleasant surprise if it happens. — Hope (@TheGhostOfHope) October 20, 2025





Avancer la sortie de Black Ops 7 serait une manœuvre stratégique agressive pour freiner l'élan de Battlefield et capitaliser sur l'excellente impression laissée par sa propre bêta, qui a été un franc succès auprès des joueurs.

Que pourrait contenir ce lancement anticipé ?

La question qui brûle les lèvres des joueurs est de savoir ce que contiendrait ce lancement anticipé de Call of Duty: Black Ops 7. Il est peu probable qu'un changement de date aussi tardif concerne l'intégralité du jeu. L'hypothèse la plus plausible, et déjà utilisée par le passé, serait un accès anticipé à la campagne solo.





Cette stratégie permettrait d'occuper le terrain médiatique et de faire patienter les fans pendant une semaine, avant le lancement officiel des modes multijoueur et Zombies le 14 novembre. Cela éviterait de fragmenter la base de joueurs en ligne tout en répondant à la pression exercée par la concurrence.

Foire Aux Questions (FAQ)

La nouvelle date de sortie du 7 novembre est-elle officielle ?

Non, absolument pas. Il s'agit pour l'heure d'une rumeur persistante relayée par des insiders réputés, mais Activision n'a fait aucune annonce officielle. La date de sortie officielle reste fixée au 14 novembre 2025.

Pourquoi Activision avancerait-il seulement la campagne solo ?

Lancer une campagne solo en avance est une stratégie marketing qui permet de générer de l'engouement et de l'attention médiatique sans risquer de diviser la communauté multijoueur. Les joueurs peuvent finir l'histoire tranquillement avant de se lancer tous ensemble dans les modes en ligne à la date de sortie officielle.

Quand peut-on s'attendre à une confirmation ?

Si un changement de date est réellement prévu pour le 7 novembre, Activision devrait communiquer de manière imminente. Un tel ajustement de calendrier à moins d'un mois de la sortie nécessite une communication claire et rapide auprès des joueurs et des distributeurs.