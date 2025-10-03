La machine est lancée. Moins de deux mois avant sa sortie officielle calée au 14 novembre 2025, le très attendu Call of Duty: Black Ops 7 s'apprête à livrer un premier aperçu de son mode multijoueur. Treyarch et Raven Software ont officialisé les dates d'une bêta qui se déroulera en deux temps début octobre, offrant une occasion en or de découvrir les nouveautés de cet opus futuriste. Préparez-vous, les hostilités commencent bientôt.

Quelles sont les dates et comment accéder à la bêta ?

La bêta se déroulera en deux phases distinctes. La première, baptisée "Accès Anticipé", débutera le jeudi 2 octobre à 19h (heure de Paris) et se terminera le 5 octobre. Elle est réservée aux joueurs ayant précommandé le jeu (en version numérique ou physique) ainsi qu'aux abonnés au Xbox Game Pass.

La seconde phase, la "Bêta Ouverte", prendra le relais du dimanche 5 octobre à 19h jusqu'au mercredi 8 octobre à 19h. Comme son nom l'indique, elle sera accessible à absolument tous les joueurs sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, sans aucune condition d'achat.

Quelles sont les contraintes techniques pour les joueurs PC ?

Attention, les joueurs PC devront montrer patte blanche. Pour participer à la bêta, il sera impératif d'activer deux fonctionnalités de sécurité sur sa machine : le Secure Boot et le module TPM 2.0. Cette exigence est directement liée à l'anti-triche maison d'Activision, Ricochet, qui cherche à garantir un environnement de jeu sécurisé en empêchant l'exécution de logiciels de triche au niveau du noyau du système d'exploitation.





Si ces options ne sont pas activées, il faudra passer par un petit tour dans le BIOS/UEFI de votre ordinateur. Une manipulation qui, si elle n'est pas complexe, pourrait rebuter les joueurs les moins aguerris.

À quoi s'attendre dans cette bêta de Black Ops 7 ?

Développée par le duo historique Treyarch et Raven Software, cette bêta sera exclusivement centrée sur le mode multijoueur. Elle permettra de découvrir une partie des 18 cartes prévues au lancement et de tester les nouvelles mécaniques de jeu liées à son contexte futuriste, l'action se déroulant en 2035.





Ce sera également l'occasion de constater la rupture assumée avec l'opus précédent : Activision a déjà confirmé qu'aucun skin ni opérateur de Black Ops 6 ne serait transférable, afin de préserver une cohérence narrative et esthétique propre à ce nouvel épisode.

Foire Aux Questions (FAQ)

Sur quelles plateformes la bêta sera-t-elle disponible ?

La bêta de Call of Duty: Black Ops 7 sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le jeu final sortira également sur ces plateformes.

Faut-il absolument précommander le jeu pour jouer à la bêta ?

Non. La précommande (ou un abonnement Game Pass) est uniquement nécessaire pour la phase d'"Accès Anticipé" du 2 au 5 octobre. À partir du 5 octobre et jusqu'au 8, la bêta sera ouverte à tous les joueurs, sans aucune condition.

Comment obtenir un code pour l'accès anticipé ?

Si vous précommandez une version numérique, l'accès à la bêta sera automatiquement ajouté à votre compte. Pour une version physique, le revendeur vous fournira un code à enregistrer sur le site officiel de Call of Duty. Des codes seront également distribués via des "drops" lors de l'événement Call of Duty: NEXT retransmis sur Twitch le 30 septembre.